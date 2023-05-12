Первокурсника института прокуратуры из Екатеринбурга арестовали по делу о госизмене

50 минут назад

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Автор фото, FSB/TASS Подпись к фото, Архивное фото - задержание подозреваемого

Новым фигурантом дела о госизмене оказался 19-летний Никита Меньшов - первокурсник института прокуратуры Уральского юридического университета (УрГЮУ), выяснила Би-би-си. Его арестовали во Владикавказе еще в марте - сначала на 15 суток за "нецензурную брань". А 11 мая стало известно, что жителя Екатеринбурга задержали на границе с Грузией, куда он якобы собирался выехать для вступления в украинскую армию.

Alea iacta est

Его имя управление ФСБ по Северной Осетии не называло. Там утверждают, что 19-летний екатеринбуржец собирался вступить в украинское "вооруженное формирование" и пытался выехать в Грузию для встречи с его представителем. По версии спецслужбы, он высказал намерение воевать на стороне Украины с Россией через мессенджер Telegram, предоставил свои личные данные и "получил инструкции".

Би-би-си нашла на сайте Советского районного суда Владикавказа решение по делу Никиты Меньшова. В нем говорится, что он уроженец Перми, учится в Екатеринбурге на первом курсе Института прокуратуры УрГЮУ, а паспорт получил в конце апреля 2018 года. Это значит, что тогда ему исполнилось 14 лет, а сейчас ему 19.

Согласно решению суда, 11 марта в 5:35 утра Меньшова задержал во Владикавказе патруль отдела полиции №2 Затеречного района - в этом районе находится пункт пропуска через границу России в Грузию "Верхний Ларс". На Меньшова составили протокол - якобы он нецензурно бранился в общественном месте и не реагировал на замечания полиции.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Верхний Ларс

За день до задержания, 10 марта, студент УрГЮУ Никита Меньшов разместил на своей странице во "ВКонтакте" три латинских афоризма: Alea iacta est. Electio fasta est. Factum est consilium ("Жребий брошен. Выбор сделан. Что сделано, то сделано"). Первый афоризм, как считается, - слова Юлия Цезаря при переходе через Рубикон. С тех пор Меньшов ничего на своей странице не публиковал.

Суд арестовал студента на 15 суток за "мелкое хулиганство" с неповиновением представителям власти (ч.2. ст.20.1 КоАП РФ), вину он не признал. Выйти из спецприемника Меньшов должен был утром 26 марта. Но его, по-видимому, опять задержали силовики.

На сайтах судов Северной Осетии данных о других административных арестах Никиты Меньшова нет. Но так было как минимум еще с двумя фигурантами "шпионских дел", задержанными в Верхнем Ларсе.

В октябре там же задержали 20-летнего Савелия Фролова, но суд во Владикавказе арестовал его по делу о госизмене более, чем через месяц - уже после трех административных арестов за "нецензурную брань" и "неповиновение полиции".

В декабре в Верхнем Ларсе при въезде из Грузии в Россию задержали украинку Ление Умерову, а арестовали ее по делу о шпионаже только в мае и уже в Москве - до этого она провела пять месяцев в спецприемниках Владикавказа, в том числе за "нецензурную брань" и "неповиновение полиции". На судебных сайтах Владикавказа есть не все данные об арестах Фролова и Умеровой.

В Лефортовском суде Москвы, куда часто этапируют из регионов фигурантов дел о госизмене, Би-би-си сказали, что дела Меньшова у них нет. На практике дела о "переходе на сторону врага" расследуют региональные управления ФСБ, и фигуранты этих дел сидят в СИЗО того же региона, и там же их судят.

Автор фото, Russian Federal Security Service Подпись к фото, Кадры задержания другого обвиняемого из Свердловской области - тоже по статье о госизмене

"Поймали вашу марионетку и вас поймают"

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На странице федерального ресурса "Молодежь России", где зарегистрирован Меньшов, указано, что в 2022 году он закончил лицей в Перми. Тогда же пермская прокуратура включила его в список кандидатов для поступления в институт прокуратуры УРГЮУ, куда он и поступил.

Родственница Никиты Меньшова (тоже выпускница УрГЮУ) работала или до сих пор работает в департаменте госслужбы администрации губернатора Пермского края - в августе 2022 года ее поздравляли с днем рождения на странице учреждения во "ВКонтакте". Она не ответила на вопрос корреспондента Би-би-си о Меньшове и сразу после этого отключила функцию отправки личных сообщений для тех, кто не в списке друзей.

Однокурсница Меньшова сказала, что он больше не учится в УрГЮУ, но не стала отвечать на дополнительные вопросы. Многие студенты вуза из списка друзей Меньшова отказались говорить о нем с Би-би-си.

В УрГЮУ неоднократно проходили мероприятия в поддержку "специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины).

В марте этого года в вуз приезжал советник лидера самопровозглашенной ДНР Ян Гагин (из частично оккупированной Донецкой области) с лекцией о том, что происходит на фронте. В сюжете екатеринбургского телеканала "Вести-Урал" говорилось, что "военный аналитик" обсуждал со студентами "современные реалии, политическую обстановку и ситуацию в зоне специальной военной операции".

"Сегодня это очень важно, поскольку в нынешних условиях информационная война происходит, и мы должны узнавать правду не только из СМИ, а непосредственно от участников специальной военной операции и от непосредственных участников тех, кто находится на фронте", - говорит в сюжете студент УрГЮУ Илья Маврин.

Один из знакомых Меньшова сообщил Би-би-си, что Маврин - староста группы, в которой учился Меньшов. Би-би-си написала ему во "ВКонтакте". Маврин на вопросы о Меньшове не ответил, а вскоре корреспонденту Би-би-си прислали сообщения с угрозами.

"Я вашего Никиту не знаю, но много слышал, - написал пользователь "ВКонтакте" с именем Ильяз Сахтаев. - Если вы из его "кураторов", то лучше вам напрячься, потому что поймали вашу марионетку и вас поймают. Интересно смотреть конечно, как вы развернули компанию по его поиску. Уже кто только не писал моим одногруппникам и знакомым (причем с разных аккаунтов). Как тебя звать то, хохол? В ЦИПСО вы такой фигней занимаетесь да?" (орфография и пунктуация автора сохранены).

В УрГЮУ есть студент с именем Ильяз Сахтаев, убедилась Би-и-си: на сайте университета сказано, что Сахтаев - волонтер акции "Помоги воину России", в рамках которой студенты собирают гуманитарную помощь участникам "СВО".

​​Другой знакомый Меньшова, которого Би-би-си нашла в соцсетях, сказал, что с последний раз он виделся с ним в феврале на соревнованиях по перетягиванию каната, которые проходили в УрГЮУ накануне Дня защитника отечества. Фотографии с этих соревнований опубликованы на странице института прокуратуры "ВКонтакте". Меньшов на фото одет в футболку с принтом российского триколора.

Автор фото, vk.com/usla66 Подпись к фото, Фото с соревнований. По словам друга, Меньшов - второй слева

"Перестаньте фальсифицировать уголовные дела!"

Меньшов на своей странице во "ВКонтакте" критиковал и "спецоперацию" в Украине, и угрозу преследования за ее обсуждение, в том числе приказ ФСБ о перечне несекретных сведений, которые запрещено свободно собирать и распространять. Этот пост он проиллюстрировал изображением с лицом человека с зашитыми ртом и глазами в форме буквы Z.

При этом Меньшов, судя по его постам, поддерживал националистические идеи. Сам он свои политические предпочтения обозначил как "ультраконсервативные". А в январе перепостил видеоинтервью убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова о будущем отношений России и Украины.

В дискуссии о либерализме под этим постом он предлагал не тратить время на "диалог с теми, у кого чекисты - идеал", а позволить им "довести "до победного и уничтожить этот живой труп СССР".

"В нашей декоративно демократической стране к свободе слова следовало бы добавить свободу тому, кто его сказал", - писал также Меньшов на своей странице "ВКонтакте". В сведениях о себе он разместил призыв: "Перестаньте фальсифицировать уголовные дела!"

Он также просил правоохранительные органы выносить ему предостережения, если они обнаружат на его странице признаки экстремизма - пояснив, что сам это определить не может и страницу ведет не один. Управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков сказал Би-би-си, что такие заявления в соцсети не снижают риски для блогеров.

ТАСС 11 мая со ссылкой на спецслужбу утверждал, что молодого человека подозревают в попытке перехода на сторону врага. Агентство называет это "покушением" на совершение госизмены, но указывает более мягкую ч. 1 ст. 30 УК РФ - это "приготовление" к совершению преступления.

"Покушение" позволяет назначать наказание по статье о госизмене до двух третей, а "приготовление" - до половины максимально установленного конкретного 20-летнего срока. Как объяснил Би-би-си адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов, действующее с 9 мая самое строгое наказание по ст. 275 275 УК РФ - пожизненное заключение - в случае неоконченного преступления, как у Меньшова, не назначается.

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