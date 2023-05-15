Утечка про "Вагнер" и ГУР Украины: о чем написала Washington Post и как на это реагируют Киев, Кремль и Пригожин?

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Основатель наемнической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал комментарий по поводу появившейся в конце прошлой недели статьи газеты Washington Post, посвященной его предполагаемым переговорам с украинской разведкой. Статью в американской газете он назвал фейковым вбросом. В Главном управлении разведки Украины заявили, что не могут комментировать "отдельные вбросы", оговорившись при этом, что делали и будут делать всё, что отвечает национальным интересам Украины.

Ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона, Washington Post утверждала, что в январе 2023 года Пригожин якобы предложил украинской военной разведке раскрыть позиции российских войск в обмен на то, что ВСУ покинут Бахмут. О каких именно позициях шла речь, не уточняется. Газета утверждает, что Киев отверг это предложение, поскольку не доверяет Пригожину, однако утверждения о самом факте якобы имевших место таких переговоров вызвал недоумение в Украине.

Два непоименованных украинских чиновника подтвердили журналистам газеты, что Пригожин несколько раз связывался с Главным управлением украинской разведки (ГУР). Один из источников заявил, что Пригожин неоднократно повторял свое предложение относительно Бахмута, но украинские власти не пошли на сотрудничество, так как не доверяли ему.

Как мы отмечали в наших публикациях, Пригожин находится в острой публичной конфронтации с российскими военачальниками, которые, по его утверждениям, в недостаточной степени вооружают и пополняют запасы его наемников.

Но он также выступает опорой президента России Владимира Путина, и, как рассуждает Washington Post, тот вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательское.

Газета приводит ссылки и на другие "слитые" документы Пентагона, свидетельствующие о том, что в российском министерстве обороны всерьез размышляли о том, как реагировать на критику Пригожина и его требования о дополнительных ресурсах. В документах, попавших в распоряжение газеты, также идет речь о борьбе за власть между "поваром Путина" и высшими российскими должностными лицами, в частности, министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как отреагировал Пригожин?

"На этом напряженном фоне Пригожин поддерживал тайные отношения с украинской разведкой, которые кроме телефонных звонков включали также личные встречи с офицерами ГУР в неуказанной африканской стране, говорится в одном из документов", - пишет издание.

У Би-би-си нет возможности оперативно установить степень достоверности документов, на которые ссылается Washington Post, а также их первоисточник.

Сам Пригожин поначалу иронически прокомментировал статью в Washington Post.

"Конечно, я могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке", - заявил Пригожин в в своем телеграм-канале.

Однако позже в пространном аудиокомментарии глава "Вагнера" назвал утверждения WP домыслами, а также предположил, что "кто-то из журналистов решил похайповать" или некие "товарищи с Рублевки" решили "налить говна".

Более подробно суть обвинений он не комментировал.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Евгений Пригожин якобы предлагал украинской стороне данные о позициях российских войск. "Похоже на очередные "утки". К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", - заявил он журналистам.

Ушел от прямого ответа на вопрос о контактах Пригожина с ГУР и представитель самого Главного управления разведки Украины. Комментируя публикацию в Washington Post, Андрей Юсов заявил, что "Украина должна, и, конечно, спецслужбы, будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это будет нужно и будет отвечать национальным интересам Украины".

По его словам, спецслужбы используют и будут использовать для этого самые разные средства. "А что касается отдельных вбросов, я не думаю, что мы должны с вами это комментировать", - подчеркнул представитель ГУР.

Как выяснилось, Washington Post поднимала вопрос о контактах Киева с вагнеровцами в ходе интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Изначально ответ украинского лидера на соответствующий вопрос был размещен на сайте газеты, однако вскоре после публикации этот фрагмент беседы был удален, а расшифровка интервью была озаглавлена как "частичная".

Позже, однако, этот фрагмент был восстановлен на сайте газеты, и из него следует, что президент Украины дал отповедь американским журналистам и даже обвинил их в том, что самой постановкой вопроса они льют воду на мельницу российской пропаганды.

Как отреагировал Владимир Зеленский?

"Это вопрос военной разведки, - заметил Зеленский. - Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно - если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел бы спросить вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Это ведь самое тяжелое преступление в нашей стране".

За этим последовала небольшая перепалка, в которой Зеленский поставил под сомнение мотивацию Washington Post при публикации подобных "сливов". С октября 2021 года газета периодически выпускает материалы со ссылкой на тех или иных анонимных представителей американской администрации или разведсообщества, касающиеся российской агрессии против Украины. Подобные публикации неоднократно вызывали раздражение в Киеве.

"Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Итак, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель - помочь России? Значит, мы имеем разные цели", - сказал Зеленский интервьерам, добавив, что каждый из подобных вопросов демотивирует Украину, демотивирует партнеров помогать Украине.

"Так или иначе, я просто не понимаю вашу цель", - заключил украинский президент.

Украина утверждает, что не ведет никаких переговоров с Москвой. Единственное исключение - переговоры об обмене пленными, проводимые под эгидой ГУР.

Ранее собеседник Би-би-си в Киеве, принимавший участие в организации обменов пленными и хорошо знакомый с этим процессом, рассказывал, что ГУР ведет переговоры, в частности, с представителями группы "Вагнер".

По его словам, обсуждение обменов происходит по трем линиям: с российским генштабом, руководителями так называемой ДНР, а также с "пригожинскими", если речь идет о возвращении пленных или тел погибших на бахмутском направлении.

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