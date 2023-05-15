В Шотландии запущен первый автобус без водителя. Правда, с "капитаном" и "штурманом"

час назад

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Автор фото, PA Media

В Эдинбурге вышли на маршрут первые автономные беспилотные автобусы компании Stagecoach, которые будут перевозить пассажиров между столицей Шотландии и округом Файф, который расположен по ту сторону залива Фирт-оф-Форт.

Хотя эти автобусы официально именуются беспилотными, на самом деле у них пока есть экипаж из двух человек: один выполняет функции "штурмана" - следит за дорогой и приборами на случай, если в автоматике произойдет сбой, второй гордо именуем "капитаном", хотя в данном случае "стюард" или "кондуктор" подошло бы больше, продает и проверяет билеты и помогает при посадке пассажиров.

В компании говорят, что их флот из пяти однопалубных автобусов способен перевозить до 10 тыс. человек в неделю. Автобусы будут ходить строго по заложенному в бортовой компьютер маршруту протяженностью в 21 километр и со скоростью, не превышающей 75 км.ч.

Автор фото, PA Media

Маршрут, получивший обозначение AB1, стал первым официально зарегистрированным беспилотным маршрутом в стране, который субсидируется правительством.

Помимо компании Stagecoach, в нем приняли участие еще несколько фирм и организаций, в том числе производитель автобусов Alexander Dennis, чьи машины Enviro200AV способны выполнять на дороге сложные маневры, например, справляться с круговым движением, различать сигналы светофоров и менять полосы.