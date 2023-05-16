Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана

час назад

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Автор фото, Kristina Nikishina Подпись к фото, Джавад Маранди пожертвовал партии консерваторов около миллиона долларов

После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу.

Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер Ордена Британской империи за заслуги в области бизнеса и филантропии Джавад Маранди.

Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.

"Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег

Автор фото, EPA Подпись к фото, Следствие установило, что на лондонские счета семьи Джаваншира Фейзиева поступали незаконные средства

Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".

В рамках этой схемы азербайджанские элиты вывели из страны наличными около 3 млрд долларов. По сути эти деньги были похищены у азербайджанской экономики и народа и пущены на личные нужды горстки людей, однако часть этих средств была израсходована на подкуп европейских политиков.

Как выяснилось в ходе расследования NCA, одним из представителей этой элиты был депутат парламента Азербайджана Джаваншир Фейзиев.

Деньги, приходившие на счета его семьи в Лондоне, отправлялись с банковских счетов бакинской фирмы Baktelekom, которая и выглядела как государственная компания Aztelecom, и имела созвучное имя, при этом у нее не было сотрудников, и она не вела никакой сколь-нибудь заметной деятельности.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Следователи проследили путь переправки наличных из Баку на счета подставных фирм и далее в Лондон

Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии. А уже оттуда, по данным NCA, часть наличных перетекла на счета, связанные с Джаванширом Фейзиевым и Джавадом Маранди.

Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.

Назовите имя!

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Юридическая баталия началась в суде Вестминстера еще в 2021 году

Поначалу, когда суд только приступил к рассмотрению дела NCA против семьи Фейзиева, адвокаты Маранди требовали не называть в связи с этим имя их клиента, утверждая, что сами правоохранительные органы им не интересовались, а потому упоминание имени бизнесмена может нарушить его право на приватность и нанести ущерб его репутации.

Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди.

Поначалу окружной судья с этим согласился, но адвокаты Маранди смогли убедить Верховный суд пересмотреть дело. Последовала продолжительная юридическая баталия, которая в итоге закончилась тем, что судья, исходя из принципов открытости правосудия, постановил назвать имя Маранди как человека, имеющего прямое и важное отношение к расследованию.

"Политическая бомба"

"Это политическая бомба", - утверждает Дункан Хеймс, директор по политике антикоррупционной исследовательской группы Transparency International UK.

Бывший либерал-демократ убежден, что консерваторы теперь обязаны ответить на ряд неприятных вопросов: "Сегодня мы выяснили, что кто-то, кто жертвовал британской политической партии сотни тысяч, оказался, по словам судьи, в центре расследования крупной схемы по отмыванию денег. И это повод озаботиться не только тем, откуда взялись эти деньги, но и тем, как легко такие деньги могут оказаться у политических партий без должной проверки их источника".

На это официальный представитель партии тори отметил, что партия принимает пожертвования лишь из дозволенных источников, а именно - лиц, значащихся в британском избирательном списке, или зарегистрированных в Британии компаний.

Успешный бизнесмен

Автор фото, France 3 Подпись к фото, Маранди получил Орден Британской империи за благотворительную и предпринимательскую деятельность

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Маранди родился в Иране, но вырос и проживает в Лондоне. О его связях с консерваторами стало известно благодаря его щедрым пожертвованиям, которые, по данным Избирательной комиссии, в период с 2014 по 2020 год составили около миллиона долларов.

Такие взносы в партийную казну открывали самым щедрым донорам прямой доступ к партийной верхушке, в том числе, к самому Борису Джонсону, который на тот момент был премьер-министром. Значение такого доступа для крупного предпринимателя трудно переоценить, а Маранди и считается весьма успешным международным предпринимателем.

Он владеет фешенебельным брендом Conran Shop, долей в бизнесе дорогих аксессуаров Anya Hindmarch Ltd, а также частным клубом и отелем в графстве Оксфордшир.

К тому же он вместе с женой возглавляет Фонд Маранди, который выступает спонсором благотворительных организаций принца и принцессы Уэльсских.