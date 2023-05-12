"Вы мне принесли собаку?" Папа римский Франциск призвал итальянцев не заменять детей животными

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время конференции Франциск благословил беременных женщин

Папа римский Франциск призвал итальянцев рожать больше детей и не заменять их в своих семьях домашними животными. Низкая рождаемость стала одной из наиболее серьезных проблем Италии, и власти опасаются, что она может привести к резкому падению экономики.

В пятницу понтифик принял участие в конференции, посвященной демографическому кризису в Италии, и рассказал о том, как одна из верующих открыла сумку и попросила его "благословить ее малышку". Однако в сумке был не ребенок, а небольшая собачка.

"Тут я вышел из себя и сделал ей выговор. Сказал, что сейчас множество детей голодает. Зачем же вы мне приносите собаку?", - заявил Франциск, сорвав при этом аплодисменты аудитории.

В Италии - один из самых низких показателей рождаемости в Европе. В прошлом году в стране родилось менее 400 тыс. детей, что составляет исторический минимум. При этом общее население Италии к началу 2022 года сократилось на 250 тыс. человек (свою роль при этом сыграло не только падение рождаемости, но и пандемия коронавируса).

По словам папы, в Италии для создания новой семьи нужны "титанические усилия", и позволить себе это могут только богатые люди.

В своем выступлении понтифик сказал, что падение рождаемости говорит о том, что молодые люди теряют веру в будущее и страдают от неопределенности. "Настоящими проблемами стали поиск стабильной работы, крайне высокая стоимость аренды жилья и недостаточные зарплаты", - заявил Франциск.

Почему падает рождаемость

Эксперты соглашаются, что одной из причин падения рождаемости в Италии остаются трудности с поиском работы для молодежи.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони появилась на сцене вместе с Франциском

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Кроме того, жители страны часто жалуются на местную систему ухода за детьми: по данным благотворительной организации Save the Children, шесть из десяти итальянских матерей не могут отправить своих детей в детские сады.

Многих беременных женщин в Италии вынуждают уходить с работы, а некоторых увольняют после того, как они начинают ждать ребенка.

Рождаемость падает во многих странах мира, в том числе в Японии, Южной Корее, Португалии и Пуэрто-Рико. Однако для Италии угроза сокращения населения особенно серьезна.

Это третья по размеру экономики страна еврозоны, и к 2050 году число ее жителей может уменьшиться на 25% (по данным на конец 2022 года население Италии составляло около 59 млн человек). При этом жители страны быстро стареют. За последние 20 лет число итальянцев, возраст которых превысил 100 лет, выросло втрое.

Италию часто называют "страной пустых колыбелей", в апреле владелец компаний Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере: "Италия исчезает!"

Эксперты и власти предупреждают, что падение численности населения может привести к бедности.

Министр экономики Италии Джанкарло Джиоргетти заявил, что к 2042 году сокращение рождаемости в стране приведет к снижению ВВП на 18%.

"Общенациональная чрезвычайная ситуация"

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, которая принимала участие в конференции вместе с папой Франциском, назвала падение рождаемости "общенациональной чрезвычайной ситуацией".

"Эту проблему нужно решать в абсолютно приоритетном порядке. Мы хотим, чтобы у Италии снова появилось хорошее будущее", - заявила глава правительства.

Как передают корреспонденты Би-би-си в Италии, на парламентских выборах в сентябре прошлого года за Мелони проголосовало больше женщин, чем за других кандидатов.

Она не считает себя феминисткой, но проблемы материнства и семьи занимают в ее программе главное место.

Мелони создала специальное министерство, которое будет заниматься вопросами падения рождаемости и пообещала стимулировать рост населения при помощи отмены налога на прибыль для молодых родителей.

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