Twitter возглавила Линда Яккарино. Илон Маск продолжит заниматься разработкой и новыми технологиями соцсети

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Линда Яккарино возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal.

Маск написал в своем твиттере, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он "сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях".

Ожидается, что Яккарино начнет работать в Twitter примерно через полтора месяца.

Маск купил Twitter в конце прошлого года за 44 млрд долларов - и с тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании. Инвесторы его других проектов, таких как космическая фирма Space X и производитель автомобилей Tesla, ожидали, что он будет уделять им больше внимания.

Новый хозяин Twitter даже проводил голосование в своей сети по вопросу о том, должен ли он покинуть должность ее генерального директора. Пользователи проголосовали "за".

После покупки Twitter Маск провел в соцсети несколько довольно скандальных реформ и уволил значительную часть сотрудников.

В числе прочего он восстановил аккаунты многих людей, которые ранее были заблокированы за распространение дезинформации и ненависти (например, экс-президента США Дональда Трампа).

Маск также резко изменил систему верификации, известную как "синяя галочка". Если раньше этот знак появлялся у людей и организаций как знак подлинности того или иного аккаунта, то сейчас его можно приобрести за абонентскую плату 8 долларов в месяц.

Автор фото, NTB/Reuters

В недавнем интервью Би-би-си Маск заявил, что ранее сеть оказалась под угрозой банкротства, однако под его руководством она вскоре выйдет на нулевую рентабельность, то есть расходы сравняются с доходами.

На своей прежней работе новая руководитель Twitter Линда Яккорино руководила примерно 2 тыс. сотрудников и принимала участие в запуске стримингового сервиса компании NBCUniversal.

Она начала работать в этой фирме в 2011 году, а до этого 15 лет провела в телевизионной сети Turner Entertainment.

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