Обвинения ЮАР в поставках оружия России: Претория пытается сохранить связи с Вашингтоном и Москвой

10 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский фрегат "Адмирал Горшков" в гавани Кейптауна 13 февраля 2023 года

Южная Африка пытается сохранить хорошие отношения с США и Россией на фоне скандала, в ходе которого американский посол в Претории обвинил власти страны в поставках вооружений Москве. В пятницу власти ЮАР заявили, что ценят отношения с США, однако в тот же день президент Южно-Африканской республики провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Днем ранее Бриджети заявил на пресс-конференции в Претории, что у Соединенных Штатов есть достаточно оснований, чтобы быть уверенными в том, что Южная Африка участвовала в поставках оружия России, хотя публично заявляет о своем нейтралитете в вопросе вторжения России в Украину. "Среди тех вещей, которые мы заметили, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года, - цитирует посла агентство Reuters, которое ознакомилось с записью выступления. - Мы уверены, что оно разгрузило оружие, боеприпасы, когда вернулось в Россию".

В Саймонстауне, недалеко от Кейптауна, находится база военно-морских сил ЮАР. Агентство AFP отмечает, что на заход этого судна на базу 6-8 декабря 2022 года в стране уже обращали внимание; известно, что оно само тоже находится под западными санкциями.

Администрация президента ЮАР поручила расследовать утверждения американского посла специальной комиссии.

Офис президента Южной Африки Сирила Рамапосы в ответ на обвинения посла опубликовал заявление, в котором говорится, что пребывание российского судна в порту Южной Африки ни для кого не было секретом. Власти страны напоминают, что в прошлом уже звучали разные предположения о причинах его захода в Саймонстаун, но никаких конкретных фактов предъявлено не было. Тем не менее, говорится заявлении, правительство приняло решение о проведении независимого расследования, которое возглавит отставной судья.

Президентский офис также сообщает, что представители ЮАР и США обсуждали прибытие российского судна в Саймонстаун, и американская разведка обещала предоставить следствию имеющиеся в ее распоряжении данные. Поэтому, говорится далее в документе, "вызывает разочарование тот факт, что американский посол занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое ранее взаимопонимание по этому вопросу".

Созвон с Путиным и заявления о дружбе с США

В пятницу власти ЮАР несколько смягчили тон заявлений и заявили, что ценят "теплые, крепкие и взаимовыгодные" отношения с США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил парламенту, что его правительство изучает претензии

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Кроме того, в в тот же день президент ЮАР Сирил Рамапоса поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, они обсудили подготовку к саммитам Россия - Африка и БРИКС в Йоханнесбурге, а также идею Рамапосы об участии лидеров нескольких африканских стран в "обсуждении урегулирования ситуации на Украине".

В пятницу член правительства ЮАР и глава Национального комитета по контролю над обычными вооружениями Мондли Гунгубеле сказал местной радиостанции 702, что власти ЮАР не одобряли никакие поставки оружия России.

Как написал в твиттере ведущий радиостанции, Гунгубеле сказал, что если на Lady R действительно было погружено какое-то оружие или боеприпасы, то это было сделано незаконно.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в пятницу не стал подробно говорить о случае с Lady R, но сказал, что США считают его серьезной проблемой, и напомнил, что администрация Байдена постоянно призывает страны мира не снабжать Россию оружием.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в ЮАР, власти страны крайне разочарованы в связи с инцидентом. Некоторые раценивают происходящее как попытку Вашингтона заставить Преторию поддержать его в вопросе о российском вторжении в Украину, и это вызывает в ЮАР резкое недовольство.

На пресс-конференции посол Бриджети сказал и о том, что американцы заявляли правительству ЮАР о своих опасениях в связи с участием Южной Африки в совместных военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.

Военно-морские учения проводились в феврале и подверглись критике со стороны представителей южноафриканской оппозиции, увидевшей в них одобрение российского вторжения.

Нейтральная позиция ЮАР

ЮАР ранее воздерживалась от голосования в ООН, осуждающего российское вторжение в Украину. Южная Африка также отказалась присоединиться к западным санкциям против России.

В начале мая ведущая южноафриканская газета Sunday Times утверждала, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке в августе.

Это связано с ордером на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Исполнение решений МУС обязательно для стран, подписавших Римский статут, в число которых входит ЮАР.

Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

По данным издания, Рамапоса создал специальный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина. По словам собеседника южноафриканской Sunday Times, пока этот комитет не может найти "никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать".

В апреле канцелярия Рамапосы распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского статута об учреждении и процедуре МУС.

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