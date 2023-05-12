В Португалии приняли закон об эвтаназии. Но ее применение будет строго ограничено

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация против эвтаназии в Португалии

Парламент Португалии принял закон, разрешающий помогать людям в уходе из жизни при определенных, строго ограниченных обстоятельствах. Медицинским работникам будет разрешено проводить процедуру эвтаназии, если их пациенты страдают от неизлечимой болезни или тяжелой травмы и не в состоянии сами покончить с собой.

Согласно положениям нового закона, жителям старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в уходе из жизни, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.

Закон будет распространяться только на тех, кто страдает от постоянной и невыносимой боли. И только в том случае, если эти люди не будут признаны психически неспособными принять решение об уходе из жизни.

Закон будет применяться только к гражданам и законным резидентам Португалии и не будет распространяться на иностранцев.

Во время голосования было преодолено вето, наложенное консервативным президентом страны Марселу Ребелу де Соуза, который также является глубоко верующим католиком. Глава государства заблокировал несколько предыдущих версий законопроекта из-за "крайне неопределенных понятий", а позже отмечал, что формулировка, используемая для описания неизлечимых состояний, по-прежнему противоречива и нуждается в уточнении.

Законопроект поддержали почти все члены правящей Социалистической партии, а также три более мелкие левоцентристские партии.

Изабель Морейра, политик из Социалистической партии, которая провела законопроект через парламент, приветствовала итог голосования. По ее словам, это пример реализации свобод, к которым люди стремились в ходе португальской революции 1974 года, положившей начало демократии.

Противники законопроекта об эвтаназии требовали проведения референдума по этому вопросу и выражали сомнения, что закон когда-либо вступит в силу. Даже если это произойдет, утверждали они, "в Португалии не найдется ни одного врача", готового действовать в соответствии с его положениями.

Теперь президент обязан подписать закон в течение восьми дней после его получения, вслед за публикацией в официальной прессе.

Но реформа может быть сорвана или, по крайней мере, отложена, если каждый десятый депутат парламента официально обратится в Конституционный суд с просьбой о ее пересмотре. Несколько членов парламента уже заявили о намерении сделать это.

Эвтаназия полностью законна в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.