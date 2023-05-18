"Гарри и Меган преувеличили опасность папарацци". Таксист, подвозивший пару, рассказал свою часть истории

час назад

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Подпись к фото, "Папарацци ехали за нами, но держали дистанцию и не представляли угрозы", - заявил таксист Сонни Сингх

Таксист Сухчарн (обычно называет себя Сонни) Сингх, который в минувший вторник в Нью-Йорке подвозил принца Гарри и Меган Маркл, заявил, что их рассказ о погоне за ними папарацци и угрозе их жизни как минимум преувеличен.

Накануне официальный представитель Гарри и Меган сообщил, что супружеская чета чуть не разбилась, пока на протяжении двух часов их машину преследовали фотографы-папарацци.

Инцидент, по его словам, произошел в Нью-Йорке, после посещения супругами благотворительного вечера, где Меган получала награду за свою работу от Ms Foundation Women of Vision.

Таксист уточняет, что, возможно, стал свидетелем лишь части истории, но в тот момент, когда пара находилась в его такси (около 10 минут), не было ни погони, ни опасного вождения с его стороны.

По словам Сингха, Гарри и Меган действительно нервничали, но никакой внешней угрозы в их отношении не наблюдалось.

"Я не думаю, что [их рассказ] правдив, они сильно преувеличивают. Ничего такого не было", - сказал таксист репортерам.

Он подтвердил, что папарацци ехали за его такси, но они не вели себя агрессивно, соблюдали дистанцию и никакой опасности не было. При этом Сингх не исключает, что принц и его жена могли попасть в неприятную ситуацию до того, как сели к нему.

Сонни Сингх подобрал их возле одного из полицейских участков Манхэттена, где, по словам представителя пары, они пытались укрыться от погони, которая началась, как только они сели в машину после благотворительного вечера.

"Я стоял на 67-й улице, меня нанял какой-то охранник. В следующий момент ко мне в машину сели принц Гарри и его жена. По пути нам перекрыл дорогу мусоровоз, и неожиданно подъехали папарацци и начали фотографировать. Охранник велел вернуться обратно к полицейскому участку", - рассказывает Сонни Сингх.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам представителей Гарри и Меган, преследование со стороны фотографов началось, как только они отъехали от здания, где проходил благотворительный вечер

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По словам Сингха, Гарри и Меган вежливо попрощались с ним и спросили, как его зовут. Охранник заплатил ему 50 долларов, что слишком много для такой короткой поездки, но это с учетом чаевых, сказал Сонни.

Полиция Нью-Йорка подтверждает, что во вторник вечером принца Гарри и Меган преследовали папарацци, нарушая правила дорожного движения.

Фотографии супругов в такси, появившиеся на разных платформах тем же вечером, также свидетельствуют о том, что преследование было.

Один фотографов, однако, также рассказал о "напряженной" ситуации, когда он пытался не отстать от машины с Гарри и Меган. Он выступал анонимно в утренней программе британского телеканала ITV.

"Они много блокировали, было много разного рода маневров, чтобы прекратить происходившее. Если это было опасно и катастрофично, то вероятнее всего из-за действий человека за рулем", - добавил фотограф.

Фотоагентство Backgrid USA подтвердило, что получило фотографии Гарри и Меган в машине о фотографов, "три из которых ехали на машинах и один на велосипеде".

В агентстве обещали проверить жалобы на поведение фотографов, но добавили, что по словам самих папарацци, никаких опасных сближений и потециально аварийных ситуаций не было.

"Важно отметить, что у этих фотографов есть профессиональная обязанность освещать заслуживающие освещения события и персоналии, в том числе такие публичные фигуры, как принц Гарри и Меган Маркл", - указали в фотоагентстве.

Однако Гарри и Меган в своем заявлении утверждают, что ситуация угрожала их жизни.

"Вчера вечером герцог и герцогиня Сассекские [титулы Меган и Гарри - ред.] чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци, - сказано в заявлении пары. - Упорная погоня, которая продолжалась больше двух часов, привела к множеству ситуаций, когда едва не произошли столкновения с другими водителями, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции".

"Распространение этих фотографий - с учетом того, каким образом они были получены - приводит к поощрению практики, которая представляет опасность для всех причастных сторон и является вторжением в личную жизнь", - также сказано в заявлении.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что одной из причин, подтолкнувших его к уходу от дел королевской семьи и переезду в США, было желание оградить свою семью от чрезмерного внимания прессы.

По его словам, он боится, что Меган Маркл может повторить судьбу его матери принцессы Дианы, погибшей в аварии во время преследования фотографов-папарацци.

Но, уехав из Великобритании, Гарри и Меган не снизили уровень своей публичности, как намеревались. Они участвуют в церемониях, дают интервью и своими порой скандальными заявлениями вызывают повышенное внимание прессы.

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