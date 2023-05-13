Визит Владимира Зеленского в Италию: президент Украины попросил папу Франциска "осудить российские преступления"

36 минут назад

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Автор фото, EFE Подпись к фото, Папа Франциск и Владимир Зеленский говорили в течение 40 минут

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим, где провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджио Маттареллой. Зеленский также побывал в Ватикане и в течение 40 минут говорил с папой римским Франциском, в прошлом предлагавшим свои услуги для установления мира в Украине.

Как сообщает Радио Ватикана, во время аудиенции Зеленского с папой обсуждалась "гуманитарная и политическая ситуация в Украине, вызванная продолжающейся войной".

После встречи папа подарил Зеленскому бронзовую оливковую ветвь как символ мира, а также несколько книг. В ответ президент Украины преподнес Франциску икону "Неопалимая", которая написана на пластине из бронежилета, и икону "Потеря", посвященную убитым во время войны детям, передает Радио Ватикана.

Автор фото, VATICAN MEDIA Подпись к фото, Зеленский подарил папе икону, написанную на пластине бронежилета

Украинский президент сообщил в своем телеграм-канале, что во время встречи выразил благодарность понтифику "за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев" и призвал прилагать все усилия к возвращению на родину "десятков тысяч депортированных детей".

"Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине, - добавил Зеленский. - Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором".

Представители Украины уже употребляли в отношении Ватикана похожие формулировки в апреле этого года, когда во время пасхальных богослужений в Риме для совместного участия в Крестном ходе были приглашены мальчики из Украины и России.

Миссия Ватикана

Во время традиционного Крестного хода перед Пасхой совместно молились два подростка: украинец который получил убежище в Италии после захвата Мариуполя, и россиянин, брат которого погиб на войне в Украине, а отец и дед пропали без вести.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

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Тогда МИД Украины дал понять, что Украина пыталась убедить Ватикан отказаться от такого жеста, но к ее голосу не прислушались. "К сожалению, вынуждены констатировать, что в этом году ход был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора", - было сказано в заявлении официального представителя украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее папа Франциск также говорил, что Ватикан принимает участие в некоей закулисной миссии по установлению мира в Украине. Представители Офиса президента Украины, впрочем, заявляли, что об этой миссии ничего не знают.

86-летний Франциск не раз призывал к прекращению войны и выражал готовность посетить Россию и Украину в качестве посредника. Он также встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (последний известен как один из немногих европейских политиков, сохраняющих связи с Москвой).

На этой неделе посол России в Ватикане Александр Авдеев посетил папу римского с прощальным визитом - в завершение своего пребывания в государстве в качестве российского посла.

При этом некоторые критиковали понтифика за то, что он прямо и категорически не осуждает действия России, которая начала вторжение в Украину.

Помощь Италии с ПВО

Во время визита в Италию Зеленский также провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони, которую считают одним из наиболее преданных сторонников Украины среди европейских лидеров.

Автор фото, EPA

"Вы не сможете добиться мира, если сдадитесь", - сказала Мелони на пресс-конференции, обращаясь к президенту Украины. По ее мнению, это будет серьезный негативный прецедент для всего мира.

Зеленский сообщил, что обсуждал с итальянским лидером военное сотрудничество. "Есть очень важные решения относительно защиты нашего неба", - заявил президент Украины, но не привел других подробностей.

В марте, во время визита Мелони в Киев, сообщалось, что Италия совместно с Францией работает над предоставлением Украине системы ПВО SAMP/T-MAMBA.

Мелони также говорила, что ее правительство обсуждает поставки Киеву других систем противовоздушной обороны, в том числе Spada (ракетная установка производства концерна MBDA) и Skyguard (выпускается немецкой компанией Rheinmetall).

Это первый визит Владимира Зеленского в Италию с начала российского вторжения в Украину и его первая встреча с папой за время войны. В 2020 году Зеленский встречался с папой в Ватикане, а после февраля 2022 года состоялось несколько телефонных разговоров понтифика и президента Украины.

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