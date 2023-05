"Евровидение": в Ливерпуле начался финал конкурса, который Великобритания проводит от имени Украины

Сердючка исполнила версию песни "Денсинг Лаша Тумбай", в которой звучали слова на английском языке, похожие на "I want to see Russia goodbye" (что можно перевести как "хочу увидеть "до свидания России").