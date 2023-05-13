"Евровидение": в Ливерпуле начался финал конкурса, который Великобритания проводит от имени Украины

час назад

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Автор фото, Reuters

В Ливерпуле начался финал песенного конкурса "Евровидение", который в этом году Великобритания проводит от имени Украины. Победителем прошлогоднего "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra, однако провести конкурс в Киеве или другом городе страны было нельзя из-за продолжающейся войны с Россией.

Финал открылся демонстрацией клипа Kalush Orchestra, в котором участники группы исполняли свою "Стефанию" в киевском метро вместе с британскими звездами, снятыми в Ливерпуле и других британских городах.

Затем выступила победительница "Евровидения" 2016 года из Украины певица Джамала и украинская исполнительница Тина Кароль (представлявшая Украину в 2006-м), а также участница конкурса 2007 года украинка Верка Сердючка (сценический псевдоним Андрея Данилко).

Сердючка исполнила версию песни "Денсинг Лаша Тумбай", в которой звучали слова на английском языке, похожие на "I want to see Russia goodbye" (что можно перевести как "хочу увидеть "до свидания России").

Великобританию на конкурсе будет представлять певица Мэй Мюллер, чье произведение I Wrote A Song "Я написала песню" прозвучит последним перед открытием голосования аудитории.

В Ливерпуле начался финал "Евровидения", а почти по всей Украине - воздушная тревога

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Украине

В Ливерпуле начался финал песенного конкурса "Евровидение", но многим в Украине сегодня не до конкурса - по вполне понятным причинам.

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И даже те украинцы, которые наблюдают за церемонией открытия финала песенного конкурса - парадом флагов - не смогли на сто процентов отвлечься от войны, которую развязала в их стране Россия, в этом конкурсе не участвующая.

Еще не успели все участники финала занять свои места в их ложах, как практически на всей территории Украины - в том числе, в обычно спокойных западных областях Украины - прозвучали сирены воздушной тревоги.

Немало украинцев, особенно живущих в тыловых областях, относятся к таким сиренам спустя рукава, и игнорируют рекомендации срочно переместиться в бомбоубежища.

Но сегодня…

С одной стороны, дополнительная причина игнорировать меры предосторожности - то самое "Евровидение", которое проходит, даром что в Ливерпуле, в сине-желтых цветах и вполне в украинском настроении.

С другой, сегодня российская авиация получила настолько чувствительный удар, что как знать - не будет ли месть "второй армии мира" в который раз направлена именно на мирных украинцев, болеющих за своих на "Евровидении"?

В этом году, впервые в истории, страны, которые не участвуют в конкурсе, получили право голоса. Зрители из США, Индии и других стран будут засчитываться как "остальной мир".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ховатская группа Let 3!

Евровидение появилось в 1950-х годах. Его главной идеей стало единство Европы после войны - и здесь всегда пытались обходить политику стороной.

Перед конкурсом сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в возможности выступить на финале с обращением. Хотя представители украинского Офиса президента отрицали, что обращались с такой просьбой к организаторам.

При этом во время финала нынешнего конкурса будет несколько других намеков на вторжение России.

Хорватская группа Let 3! выйдет на сцену в окровавленных шинелях и исполнит антивоенную песню. В ней высмеиваются диктаторы за их незрелость и психопатические наклонности, судя по всему, с намеком на президента России."Трактор", который несколько раз упоминается в тексте песни, по-видимому, является отсылкой к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который поддержал Россию в войне и подарил Путину трактор на его 70-летие.

Но первыми из конкурсантов выступили австрийцы Teya & Salena с песней о том, как ими овладел дух американского поэта Эдгара По, который заставляет их написать хит - и за него они должны получить контракт со компанией Universal Records.

Эта песня намекает на несправедливое обращение музыкальной индустрии с авторами песен.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Teya & Salena и "портрет" Эдгара По

Финский рэпер Käärijä исполнит одну из самых смелых песен Евровидения в этом году.

Песня Cha Cha Cha - это сумасшедшая смесь индастриал-метала, сурового техно и саундтрека к видеоигре, рассказывающая о наслаждении, когда напьешься "до чертиков" и танцуешь как ненормальный.

Всю неделю также ходили слухи, что во время финала появится таинственный гость. Одни говорят, что это будет ливерпулец Пол Маккартни, другие полагают, что это принцесса Кейт. Вскоре тайна будет раскрыта.