В Турции завершилось голосование на президентских выборах. После подсчета 54% голосов лидирует Эрдоган

14 мая 2023, 17:05 GMT Обновлено 16 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На президентских выборах в Турции начался подсчет голосов

В Турции идет подсчет голосов на президентских и парламентских выборах.

Государственное информационное агентство Anadolu (AA) сообщает, что подсчитано более 54% голосов, Эрдоган побеждает с 51,9%, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу пока набирает 42,3%.Однако более близкое к оппозиции информационное агентство Anka, хотя тоже ставит Эрдогана на первое место (47,4% против 44,5%), сообщает, что подсчитано только 44,5% голосов.

Если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов, судьба президентского кресла будет решаться во втором туре.

Окончательные результаты будут объявлены только через несколько дней, но можно с уверенностью сказать, что явка была высокой. Главный вопрос, которым задаются многие обозреватели и журналисты: могут ли турки доверять результатам голосования?

Кемаль Кылычдароглу перед началом выборов призвал своих сторонников следить за возможными нарушениями. "Что бы ни случилось не оставляйте урны для голосования без внимания, пока не будет составлен и подписан последний протокол голосования", - написал он в твиттере.

Некоторые сообщения о нарушениях уже поступили, но Высшая избирательная комиссия говорит, что пока что ничего непредвиденного не произошло.

Однако эти результаты не испугали представителей оппозиции. "Пока картина довольно положительная", - сказал Фаик Озтрак из Народно-республиканской партии (НРП).

Первые результаты приходят из районов, традиционно поддерживающих Эрдогана.