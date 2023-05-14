Лукашенко не появился на большом государственном празднике в Минске. Правда ли он болен?

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, 9 мая на параде в Москве Лукашенко чувствовал себя неважно

Белорусский президент Александр Лукашенко не появился на публике в День Государственных флага, герба и гимна, сообщают несколько белорусских и международных изданий и блогов.

Поздравление от имени Лукашенко опубликовали на сайте президента, но на праздничной церемонии его зачитал премьер-министр Роман Головченко.

Как отмечает издание "Спектр", последние два года Лукашенко выступал на аналогичном празднике лично. Ранее этот праздник назывался "День Государственного герба и Государственного флага", но 12 апреля в название добавили гимн.

Последний раз президент Беларуси появлялся на публике 9 мая на Параде Победы в Москве.

Тогда журналисты обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром.

На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил изданию "Подъём", что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.