Письмо от Фреда из МИ-6: как пензенец оказался за решеткой по "шпионской" статье

Сергей Горяшко

Би-би-си

15 минут назад

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Подпись к фото, Максима Зотова обвинили в сотрудничестве с британской разведкой. Фото - из архива семьи Зотова

Как стало известно Би-би-си, еще одного жителя Пензенской области обвинили по новой статье о "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранцами. Максиму Зотову из закрытого города Заречный ФСБ вменяет связь с британской разведкой МИ-6. Сам он, как узнала Би-би-си, считает себя жертвой провокации - по его утверждению, под видом сотрудника МИ-6 по имени Фред в переписку с мужчиной вступил оперативник ФСБ.

Максима Зотова арестовали по статье о "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами" (ст. 275.1 УК РФ) еще 19 января. Почти пять месяцев мужчина находится в пензенском СИЗО. В понедельник Ленинский суд Пензенской области снова продлил ему арест.

Об уголовном преследовании Зотова Би-би-си рассказал его бывший доверитель - получивший убежище в Великобритании бизнесмен Алексей Шматко. Информацию подтвердил защитник Зотова - пензенский адвокат Максим Обухов, он ранее тоже защищал Шматко. Бизнесмена заочно осудили в Пензе за хищения, он утверждал, что дело сфабриковала ФСБ.

О деле в отношении Зотова знает и адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Федулов, чей клиент находится в одном СИЗО с Зотовым.

Ни ФСБ, ни Ленинский районный суд Пензы, дважды продливший Зотову арест, о новом обвиняемом по "шпионской" статье не сообщали. ФСБ рассказывает далеко не обо всех делах по статьям о госизмене и "конфиденциальном сотрудничестве". Ленинский суд, как и другие российские, выборочно публикует данные об избрании меры пресечения фигурантам. В законе такая их обязанность четко не прописана.

Пензенский областной суд в феврале и апреле отклонил апелляционные жалобы на решения Ленинского суда обвиняемого по ст. 275.1, чья фамилия в карточке дела скрыта. Номера дел, которые нашла Би-би-си, указывают, что первый раз обжаловалась избраннная в 2023 году мера пресечения, а второй раз - ее продление.

В пресс-службе Ленинского районного и Пензенского областного судов на звонки Би-би-си не ответили. Редакция обратилась с письменным запросом туда, а также в ФСБ и ожидает ответа.

Статья о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК) появилась в российском уголовном кодексе в июле 2022 года. По ней можно привлекать тех, чье преступление не дотягивает до госизмены. За контакты с иностранцами в целях "содействия" их деятельности, "заведомо направленной" против госбезопасности можно сесть на срок до восьми лет.

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Дела о "конфиденциальном сотрудничестве", как и о "госизмене" - секретные, суды слушают их в закрытом режиме, и суть обвинений не раскрывается. Впрочем, фигуранты вправе открыто жаловаться на нарушения закона и своих прав следствием.

Максим Зотов 18 января, еще будучи в изоляторе временного содержания, до того, как ему избрали меру пресечения, обратился с жалобой в Ленинский суд. Он обжаловал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. "о конфиденциальном сотрудничестве" (копия есть в распоряжении Би-би-си, ее передал редакции Шматко). В жалобе Зотов утверждал, что силовики допросили его обманным путем в качестве подозреваемого, а само постановление о его привлечении как обвиняемого по ст. 275.1 УК он на руки так и не получил. По закону следователь должен вручить его копию обвиняемому и его адвокату.

Суть обвинений, предъявленных Зотову, - это связь с британской разведкой по переписке, следует из жалобы. "Меня выставляют обвиняемым по ст. 275.1 УК РФ в результате хитроумной провокации со стороны ФСБ РФ, которая сама выступила в качестве лица, фигурирующего в переписке, как Фред - якобы сотрудник Secret Intelligence Serviсe (более известная как МИ-6, британская разведка - Би-би-си). На самом же деле ни с каким иностранным государством в переписку я не вступал - все дело и его материалы есть провокация и козни ФСБ", - пишет в жалобе Зотов. На документе, копия которого есть в распоряжении Би-би-си, стоит подпись Зотова, она совпадает с его подписью на других документах, ранее опубликованных в СМИ.

Обухов в курсе, что его подзащитный писал эту жалобу: "Он обжалует все решения следователя. Жалобы суд оставляет без удовлетворения". Прокомментировать предъявленные Зотову обвинения в связи с МИ-6 и утверждения пензенца, что тот стал жертвой провокации, адвокат не смог. "Мы еще не исследовали эти доказательства, [не выяснили], была ли эта переписка - нам ничего не предоставляли. Пока все очень размыто, якобы было какое-то письмо, какая-то переписка, мы с этим не ознакомлены", - сказал он. Зотов, по его словам, рассказывал об этой переписке "витиевато".

За пять месяцев, что пензенец провел под стражей, следователи сделали не так много работы, утверждает адвокат: "Предъявили обвинение и назначили экспертизу". Зотов удивлен, что в отношении него возбудили такое уголовное дело, добавляет защитник. В середине мая он из дела вышел. Имя нового адвоката, Обухов уточнить не смог.

Ведет дело следователь УФСБ по Пензенской области Дмитрий Болтышев, известный своим участием в деле "Сети" (в России организация признана террористической и запрещена). ФСБ завела его осенью 2017 года и арестовала первых пять человек в Пензе, а в начале 2018 - еще троих в Санкт-Петербурге. По версии следствия, обвиняемые входили в террористическое сообщество анархистского толка "Сеть", созданное с целью "свержения власти" в России.

Фигуранты же настаивали на том, что нелегальное оружие им подбросили силовики. Большинство обвиняемых отрицали вину и утверждали, что сообщество "Сеть" никогда не существовало, а само дело было полностью сфальсифицировано ФСБ и основано на показаниях, данных под пытками на допросах. На пытки и взятки в пензенском УФСБ публично жаловался и Шматко - летом 2010 года Шматко провел полтора месяца в пензенском СИЗО №1. Он писал о своем деле Владимиру Путину.

Что известно о Максиме Зотове

Зотов жил в закрытом городе Заречный в 6 км от Пензы. Там раньше собирали ракеты, а сейчас находятся объекты Росатома, минобороны и Роскосмоса. Он был тренером по кикбоксингу, участвовал в соревнованиях по кикбоксингу и тайскому боксу, в том числе в Таиланде. Его неоднократно привлекали по административным статьям, он также был судим без лишения свободы.

Сам он часто судился с властями, в том числе оспаривал (иногда успешно) штрафы ГИБДД и полиции, причем не только в своих интересах, но и в качестве защитника, защищал и обвиняемых по уголовным статьям в мировом суде (юридическое образование для этого не требуется). В 2019 году Зотов работал юристом в коммерческой структуре, с которой потом тоже судился. В базах судов Пензенской области Би-би-си нашла более сотни дел с его участием.

Зотов и Обухов вместе защищали Шматко в уголовном деле о мошенничестве и незаконном возврате НДС. Шматко пытался назначить Зотова одним из своих представителей по этому делу. У того не было ни юридического образования, ни адвокатского статуса. По закону такой защитник допускается в процесс на усмотрение суда. Зотов получил отказ, но помогал адвокатам - писал хотайства и жалобы. Шматко утверждает, что Зотов "придумывал всю линию защиты за кулисами". В марте 2022 года все тот же Ленинский районный суд Пензы заочно приговорил бизнесмена к шести годам колонии общего режима по нескольким эпизодам хищения.

Обухов и Шматко сказали Би-би-си, что в последнее время Зотов зарабатывал тем, что писал на заказ дипломы и диссертации по юридическим специальностям в том числе для сотрудников правоохранительных органов.

Зотов также выиграл дело в пользу задержанного жителя Пензы о взыскании ущерба от незаконных действий полицейских, комментировал обвинительный уклон правосудия в России изданию "7х7 и в отчете о состоянии гражданского общества пензенского благотворительного фонда "Гражданский союз" (признан в 2019 году "иностранным агентом").

"Я знаю, что он правозащитой пытался заниматься, не могу сказать насколько много и удачно, - рассказал Би-би-си Антон Струнин, бывший координатор штаба Алексея Навального в Пензе (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией и запрещены). - Наше общение было мимолетным. Он на какие-то крупные митинги приходил".

Что именно стало поводом для повышенного внимания силовиков к Зотову и его дальнейшего уголовного преследования, Обухов сказать затруднился. "Пензенские ФСБшники вместо того, чтобы делом заниматься, крышуют бизнес, или фабрикуют дела о шпионаже. Органы безопасности должны заниматься безопасностью, а не херней всякой", - прокомментировал дело своего знакомого в разговоре с Би-би-си Шматко. Он считает преследование местью силовиков за то, что Зотов защищал его. Подтверждением этой связи он считает обвинения в работе именно на Великобританию, поскольку сам Шматко живет там, и они общались с Зотовым, правда, только по телефону и видеосвязи.

Собеседник Би-би-си, осведомленный о ходе следствия, утверждает, что оперативники, проводившие обыск у Зотова в январе, припоминали тому защиту Шматко. "Ему [Зотову] предлагали смягчить позицию, но он держит оборону жестко", - добавил он.

Кого еще арестовывали за "конфиденциальное сотрудничество"

Статья о "конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" прописана максимально расплывчато, говорила Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и ее организация признаны в России "иностранными агентами").

Первым по этой статье арестовали в Москве в октябре пензенца Павла Пищулина. Подробности его дела неизвестны.

В обвинениях в отношении других фигурантов дел, возбужденных по этой же статье, в основном фигурирует Украина. В декабре по такому делу задержали в Беларуси петербургского активиста Даниила Кринари. Он, как и Пищулин, сидит в "Лефортово".

18 января, когда в Пензе задержали Зотова, в Новгороде по ст. 275.1 силовики взяли украинца Петра Опальника, получившего российское гражданство в 2022 году. По версии следствия, он склонял мобилизованных "к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен", об этом рассказывали в телеграм-канале сообщества юристов и адвокатов "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене.

В феврале еще одним фигурантом дела по ст. 275.1 стал 31-летний житель Тулы, подробности его дела не раскрывались.

Зимой по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве также арестовали жителя Севастополя. Как сообщала ФСБ, мужчина 1995 года рождения якобы подтвердил на допросе, что намеревался работать со Службой внешней разведки Украины, но передать им секретные данные не успел.

3 марта в Алтайском крае по этой же статье ФСБ задержала 45-летнюю жительницу Барнаула. В спецслужбе утверждали, что женщина "установила и поддерживала сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России". Речь шла о некой радикальной организации из Украины, название которой не раскрывалось.

10 марта ФСБ задержала нижегородца - также за "конфиденциальное сотрудничество". Фигурант, якобы установил его с украинскими спецслужбами "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней".

За попытку перехода на сторону врага, что фактически и вменили нижегородцу, россиян в основном обвиняют по статье о госизмене, а не "о конфиденциальном сотрудничестве".

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