Зона стихийного бедствия: Мьянма пытается оценить масштабы разрушений, вызванных мощным ураганом "Мокка"

час назад

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Подпись к фото, Циклон "Мокка" пронесся по Ситтве, разрушив сотни домов

Военное руководство Мьянмы объявило штат Ракхайн зоной стихийного бедствия. В воскресенье на него обрушился циклон "Мокка". На сегодняшний день известно как минимум о шести погибших.

"Мокка" стала одним из самых сильных циклонов, обрушившихся на Бенгальский залив с начала века. Основная мощь циклона пришлась на Мьянму и Бангладеш.

При этом, несмотря на опасения синоптиков, циклон не затронул крупнейший в мире лагерь беженцев Кокс-Базар в Бангладеш.

Однако шторм пятой категории обрушился на побережье Мьянмы, разрушив сотни домов.

Проливные дожди, сильный ветер и штормовые порывы были зафиксированы на низменных территориях Ракхайна, особенно в окрестностях столицы штата Ситтве.

Местные жители рассказали Би-би-си, что стихия разрушила около 90% территории города. Линии связи также вышли из строя, не устояв перед ветром скоростью до 209 км/ч.

Подпись к фото, Скорость ветра превышала 200 км в час

Ураган также разрушил лагеря для перемещенных лиц из народности рохинджа. В Ракхайне, расположенном на западе Мьянмы, на протяжении многих лет не утихает этнический конфликт.

"Мокка" пересек побережье между городами Кьяукпью в Мьянме и Кокс-Базар около полудня в воскресенье по местному времени.

Представительство ООН по оказанию гуманитарной помощи заявило, что из-за продолжающейся непогоды и перебоев с телекоммуникациями оно пока не может оценить масштабы бедствия.

Подпись к фото, Последствия циклона в Ситтве, где отключились линии электропередач и телефонные линии

"Но первые сообщения указывают на обширный ущерб, и потребности и без того уязвимых сообществ, особенно перемещенных лиц, будут высоки", - говорится в последнем заявлении ООН.

Как заявили местные власти, шесть погибших, о которых уже известно, были жителями Ситтве. Местные СМИ сообщили, что среди погибших был 14-летний мальчик, на которого рухнуло дерево.

На фотографиях и видео из этого района видно, как ветер срывает с домов крыши, валит телекоммуникационные вышки и рекламные щиты.

Подпись к фото, Власти говорят, что ураган разрушил более 500 зданий, включая школы, монастыри и больницы по всему штату Ракхайн

В соседней Бангладеш официальные лица заявили, что циклон не нанес "серьезного ущерба", хотя и вызвал оползни и наводнения. На данный момент сообщений о погибших из этой страны не поступало.

В преддверии шторма более 750 тысяч человек эвакуировались из деревень, расположенных у береговой линии. В глубине страны люди прятались в укрытия.

Местные жители собрались в школе, превращенной в убежище от циклона. Матери с грудными детьми, маленькие дети и пожилые люди спали на партах и под ними.

Подпись к фото, Жители некоторых деревень в Мьянме бежали за несколько дней до приближения урагана

Многие также приехали в убежище на рикшах и пешком - они привезли коров, кур и другой домашний скот из своих приморских деревень, расположенных в двух часах езды.

"Я не хотела покидать свой дом", - сказала Би-би-си Суми Актер, чей дом находится на берегу реки.

По ее словам, она уже не раз переживала циклоны и смирилась с тем, что в этих случаях ей приходится бежать и оставлять свой дом на милость природы.

Подпись к фото, Семьи с маленькими детьми теснятся во временных убежищах от циклона

Тем временем в лагере в Кокс-Базаре рохинджа, бежавшие из Мьянмы в последние годы, ютятся в ветхих убежищах. Правительство Бангладеш не позволяет беженцам покидать лагеря и возводить более крепкие постройки.

Власти сообщили Би-би-си, что ветер повредил более 1300 убежищ, 16 мечетей и учебных центров. Ураган повалил множество деревьев и вызвал оползни.

Мизанур Рахман, представитель Комиссии по оказанию помощи беженцам и репатриации, сказал, что пока ему ничего не известно о пострадавших в лагерях.

Подпись к фото, В одном из убежищ укрывшиеся там люди рассказали Би-би-си, что их беспокоит отсутствие еды