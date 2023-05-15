Путин передал РПЦ "Троицу" Андрея Рублева. Она хранилась в Третьяковской галерее более 90 лет

15 мая 2023, 13:41 GMT Обновлено 39 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Икона "Святая Троица" будет передана Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял российский президент Владимир Путин. В прошлом году после того как икона, несмотря на протесты искусствоведов и реставраторов, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру, на ней было найдено 61 существенное изменение.

На сайте РПЦ сообщается, что такое решение было принято якобы "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих" о передаче иконы церкви.

Также в патриархии уточняют, что первый год после передачи РПЦ "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя и будет "выставлена для общенародного поклонения". Позже икона будет постоянно находиться в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

"Троица" Андрея Рублева - икона начала XV века, она является одним из самых известных и почитаемых образов у православных верующих. С 1929 года икона находится в собрании Третьяковской галереи. До 2022 года "Троица" покидала музей всего несколько раз. В 1941 году икона Андрея Рублева была вместе с другими экспонатами эвакуирована в Новосибирск и хранилась в здании Оперного театра.

16 июля 2022 года "Троица" Рублева, несмотря на протесты искусствоведов и решение реставрационного совета о невозможности временной выдачи иконы РПЦ, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру для "поклонения верующих". Это событие было приурочено к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Руководство Третьяковской галереи и многие искусствоведы тогда выступили резко против временного вывоза "Троицы", так как сохранность иконы зависит от жестких температурных условий и определенной влажности.

"Ее доски после деформаций можно сберечь только при неизменных условиях их пребывания в музее. Это же касается хрупкой и подвижной системы грунта и красочного слоя. После любых действий они вспучиваются, отслаиваются, осыпаются. Сберечь икону можно только, не трогая ее и сохраняя температуру и влажность", - объясняла тогда искусствовед Ксения Коробейникова.

"Усилия специалистов, десятилетия наблюдения, изучения, консервации и реставрации позволили к настоящему моменту добиться крайне хрупкого равновесия в состоянии древнего памятника. Учитывая это, а также чрезмерную ветхость структуры иконы, любое воздействие вне музейного хранения может оказаться для нее фатальным", - говорилось в письме Зельфиры Трегуловой, занимавший тогда должность директора Третьяковки, главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой.

После возвращения в музей на иконе было найдено 61 существенное изменение.

В феврале этого года сменилось руководство Третьяковской галереи: с прежним директором музея Зельфирой Трегуловой контракт не был продлен. На пост директора Третьяковки была назначена Елена Проничева, дочь Владимира Проничева, который много лет занимал руководящие должности в ФСБ.

"Губительное решение" для "Троицы"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Это губительное для памятника решение", - говорит о передаче иконы РПЦ доктор искусствоведения, заведующий сектором древнерусского искусства в Государственном Институте искусствознания (ГИИ) Лев Лифшиц.

По словам искусствоведа, в Третьяковской галерее 15 мая, незадолго до появления указа Путина, завершился расширенный реставрационный совет, который "еще раз подтвердил, что памятник нельзя трогать".

"Состояние памятника после путешествия в Лавру ухудшилось. Он пока не стабилизирован. И в дальнейшем его трогать нельзя. Единственное, что с ним можно делать, - экспонировать в идеальных условиях в залах Третьяковской галереи. Возить его, трогать его нельзя категорически", - подчеркивает Лев Лифшиц.

Как рассказал искусствовед, состояние памятника очень хрупкое. "Идет отставание красочного слоя от основы, идет отслоение левкаса. Идет шелушение красочного слоя. Доска очень подвижна и она очень чутко реагирует на любые подвижки, на все", - рассказал Лев Лифшиц.

По его словам, инициаторы этого решения преследуют какие угодно интересы, но только не интересы, направленные на сохранность памятника.

Российский медиевист и переводчик Олег Воскобойников считает, что власть пытается использовать "возвращение иконы церкви" как инфоповод для того, чтобы "сплотить нацию да интеллигентов бездуховных уесть, заодно с распоясавшимися музеями".

"Да, они испытали икону на прочность тем летом, под грохот канонады, хрен пикнешь. Провели, так сказать, духовную спецоперацию, затем собрали те самые многочисленные просьбы, дело не хитрое, просто всенародное голо-сование (дефис случаен)", - пишет Олег Воскобойников.