Певец The Weeknd решил отказаться от сценического имени. Он будет выступать как Эйбел Тесфайе, как в паспорте

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, The Weeknd стал самым популярным певцом в стриминговом приложении Spotify

Канадский певец, автор песен и актер, построивший свою карьеру под сценическим именем The Weeknd, решил вернуться в соцсетях к имени, данному ему при рождении: Эйбел Тесфайе.

Певец, получивший широкую известность благодаря таким популярным песням, как Blinding Lights, еще в апреле спросил своих поклонников, стоим ли ему выступать под именем, данным родителями.

"Как насчет того, чтобы называться "Эйбел, официально известный как The Weeknd?" — спросил он своих поклонников в твите, который собрал более 100 тысяч лайков.

Смена имени произошла после того, как отмеченный наградами артист поведал журналу W Magazine, что хочет "убить The Weeknd".

"Сейчас я переживаю катарсис, — сказал он. - Я постепенно приближаюсь к тому месту и тому времени, когда я готов закрыть главу The Weeknd".

Ранее артист говорил, что это имя он придумал после того, как бросил школу, прихватил свой матрас и, "уйдя на один уикенд, так никогда и не вернулся домой".

В интервью W Magazine он сказал, что "как The Weeknd, я сказал уже все, что мог сказать", добавив, что его следующий альбом, вероятно, станет "последним ура" под этим именем.

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Родившийся в Торонто в семье иммигрантов из Эфиопии Тесфайе прославился после того, как в 2010 году загрузил свои первые песни на YouTube. В них говорилось о наркотиках, случайном сексе и отчуждении от благополучного общества.

Затем канадский рэпер Дрейк опубликовал эти ранние записи в своем личном блоге, дав тем самым Тесфайе возможность выпустить микстейп из девяти песен House of Balloons, который он выложил для бесплатного скачивания.

За свою музыкальную карьеру артист получил четыре премии "Грэмми", выпустил более 45 платиновых синглов и альбомов и побил множество музыкальных рекордов.

В марте 2023 года Книга рекордов Гиннеса объявила его самым популярным артистом в мире из-за количества ежемесячных слушателей на Spotify.

По состоянию на март 2023 года у 33-летнего артиста на Spotify было 111,4 млн слушателей в месяц. Он стал первым автором, собравшим 100 миллионов слушателей в месяц на этом стриминговом приложении.