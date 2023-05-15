Александр Лукашенко показался на публике после нескольких дней отсутствия. У него был бинт на руке

55 минут назад

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Автор фото, president.gov.by Подпись к фото, Александр Лукашенко инспектировал Центр командования BBC

На официальном сайте Александра Лукашенко в понедельник появилась информация о посещении им Центрального командного пункта сил военно-воздушных сил Беларуси. Краткий отчет сопровождался фотографиями.

До этого несколько дней местонахождение и состояние 68-летнего автократа оставались загадкой и порождали многочисленные слухи.

Все началось на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Лукашенко был бледен, выглядел обрюзгшим больше обычного и даже не остался на праздничный обед, предпочтя незамедлительно улететь домой. Перед этим, вместо того, чтобы пройти небольшое расстрояние до Вечного огня и возложить цветы вместе с остальными приехавшими на парад немногочисленными лидерами, он доехал до места церемонии в электрокаре.

Позже в этот же день он появился на аналогичном мероприятии уже в Минске, хотя речь вместо него произнес министр обороны Виктор Хренин. В последующие дни Лукашенко пропустил несколько запланированных мероприятий: отменил заседание правительства по вопросам коррупции и не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна. Обращение от его имени было зачитано премьер-министром Романом Головченко.

Лидеры белорусской оппозиции и политические аналитики считают, что тяжелая болезнь Лукашенко, если она реальна, может дестабилизировать страну.

Например, Светлана Тихановская предупредила, что "в странах, где царит диктатура, вся система начинает рушиться, когда исчезает ее лидер". "О здоровье Лукашенко ходит много слухов, и для нас это означает только одно: мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказала она в письменном комментарии агентству Associated Press.

Наконец в понедельник на сайте президента Беларуси и в близком к его пресс-службе телеграм-канале был опубликован небольшой отчет о его посещении Командного пункта BBC. Лукашенко фигурирует на пяти фотографиях из семи: на трех из них президент принимает рапорт и пожимает руку командующему Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрею Лукьяновичу на улице, на другой - идет в его сопровождении где-то в помещении, и на последней - пожимает руку другому офицеру уже внутри, а Лукьянович стоит на заднем плане.

На фотографиях видно, что из рукава военного кителя Лукашенко выглядывает перебинтованная правая ладонь. Кое-кто говорит, что так может выглядеть перевязка после капельницы.

Первый замглавы комитета по делам СНГ в российской Госдуме Константин Затулин подтвердил изданию "Подъём", что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.