США: назначенный при Трампе спецпрокурор нашел нарушения в ФБР при расследовании его сговора с Россией

час назад

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Автор фото, Reuters

Специальный прокурор Джон Дарэм, назначенный при президенстве Дональда Трампа, чтобы расследовать обстоятельства, при которых ФБР заинтересовалось подозрениями в сговоре окружения Трампа с Россией, завершил свое расследование и пришел к выводу, что достаточных оснований для этого у ФБР не было.

В мае 2019 года Дарэма назначил специальным прокурором тогдашний министр юстиции Уильям Барр.

Расследование предполагаемого сговора Трампа или его окружения с Россией ФБР начала еще во время предвыборной кампании 2016 года, ознаменовавшейся российским вмешательством в выборы.

Позже это расследование перешло от ФБР к специальному прокурору Роберту Мюллеру. Весной 2018 года тот завершил свое расследование, придя к выводу, что никаких доказательств сговора между Трампом или его штабом и Россией не было.

При этом факт вмешательства в американские выборы другими способами, который в России отрицают до сих пор, он признал доказанным.

Ответ на "Рашагейт"

Трамп считал, что расследование ФБР и затем Мюллера родилось в недрах федеральной бюрократии, не желавшей его победы на выборах, а затем пытавшейся вредить ему изнутри. Расследование Дарэма в Вашингтоне многие считали его попыткой расквитаться с обидчиками (такому восприятию способствовало и то, что назначивший нового спецпрокурора министр юстиции Барр, формально не зависимый от президента в своих процессуальных действиях, часто предпринимал шаги, политически выгодные Трампу).

После ухода Трампа с поста президента расследование Дарэма продолжилось и завершилось только в минувшую пятницу, когда прокурор вручил свой итоговый 306-страничный доклад нынешнему министру Меррику Гарленду. В понедельник доклад был без изъятий опубликован и направлен в Конгресс.

Дарэм пришел к выводу, что ФБР на ранних стадиях "Рашагейта" не имело "настоящих доказательств" сговора штаба Трампа с Россией и чрезмерно полагалось на информацию, полученную от его политических соперников. Дарэм также посчитал, что при расследовании Хиллари Клинтон в 2016 году ФБР такого же рвения не проявляла.

ФБР ответило на претензии Дарэма, заявив, что "уже реализовало десятки коррективных мер".

"Если бы эти реформы состоялись в 2016 году, нарушения, указанные в докладе, были бы предотвращены", - заявило бюро.

За все годы своего расследования Дарэм привлек к ответственности всего двух человек, причем оба в конечном итоге были оправданы присяжными.

Трамп, который намерен снова участвовать в президентских выборах 2024 года, сможет использовать выводы спецпрокурора Дарэма как аргумент в пользу предвзятости к нему того, что его сторонники называют "глубинным государством".