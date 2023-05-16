"Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело". По делу о госизмене арестован третий ученый из Сибирского отделения РАН

51 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, itam.nsc.ru Подпись к фото, Арестованные по подозрению в госизмене ученые: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев

Доктор технических наук, основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев стал фигурантом дела о государственной измене. Ранее по обвинению в госизмене были арестованы еще два ученых института.

Об уголовном деле в отношении Звегинцева и его аресте стало известно из открытого письма сотрудников учреждения, на которое обратило внимание издание "Тайга.инфо" (5 мая было внесено в реестр "иноагентов").

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института - Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев - были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса - "Государственная измена". Все они известны своими блестящими научными результатами", - сказано в обращении.

"Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы", - подчеркнули авторы письма.

Автор фото, youtube.com/@user-cz7cl1le7h Подпись к фото, Звегинцев во время семинара "Волнолет идет на взлет" (скриншот видео, опубликованного на канале "Проблемы механики")

Об уголовных делах против директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова стало известно летом прошлого года. Оба ученых находятся в СИЗО "Лефортово".

Звегинцев, ставший третьим арестованным по обвинению в госизмене сотрудником ИТПМ, по данным источника "Интерфакса", был задержан около трех недель назад и находится под домашним арестом.

Что вменяется арестованным ученым - официально не сообщается, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене всегда закрыты.

По утверждению собеседника агентства "Интерфакс", Звегинцев был задержан за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале.

В открытом письме ученых высказывается предположение, что поводом для преследования Шиплюка, Маслова и Звегинцева стало "то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности - выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах".

"В этой ситуации мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело", - говорится в заявлении ученых.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: