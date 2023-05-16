Дерзкое ограбление в Дрездене: пять человек признаны виновными в краже драгоценностей более чем на 100 млн евро

16 мая 2023, 08:56 GMT Обновлено 3 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На протяжении всего процесса подсудимые закрывали лица книгами

Суд в Германии признал пятерых человек виновными в дерзком ограблении, совершенном в Дрездене в 2019 году.

Тогда банда ворвалась в городской музей Дрездена и вынесла оттуда хранившиеся в нем редчайшие ценности на сумму в 113 млн евро.

Полиции удалось разыскать большую часть похищенного, включая инкрутсированный бриллиантами меч. В то же время есть опасения, что остальную часть похищенного найти уже не удастся.

Всем обвиняемым, входящим в знаменитую в Германии семейную криминальную сеть, грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

После расследования, длившегося целый год, полиция произвела первые аресты. Все подсудимые - члены так называемого "клана Реммо". В Германии существует несколько "кланов" - семейных сетей с арабскими корнями, ответственных за крупные организованные преступления, в том числе за налет на универмаг и ограбление банка.

Один из дрезденских грабителей ранее был осужден за кражу гигантской золотой монеты весом 100 кг из берлинского музея Боде в 2017 году. Монета так и не была найдена и, как полагают, ее переплавили на металл.

"Есть люди, которые крадут произведения искусства из страсти к искусству, но в данном случае все было наоборот, - говорит Марион Акерманн, генеральный директор Дрезденских государственных художественных коллекций. - Они не имели ни малейшего представления о том, что они похитили".

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe ("Зеленые своды"), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в 2019 году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Эксперты высказывали опасения, что, подобно золотой монете, украденные драгоценности потеряны навсегда.

Однако трое арестованных признались в краже и согласились разгласить местонахождение награбленного в обмен на более мягкие приговоры в рамках сделки с прокурорами.

В общей сложности на свое место в музее вернулся 31 предмет, однако некоторые ценности по-прежнему числятся пропавшими, включая очень редкий алмаз под названием "Белый камень Саксонии".

Дерзкое ограбление

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейский рейд в Берлине

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Это было тщательно спланированное ограбление.

Грабители несколько раз посещали будущее место преступления и заранее подготовили место, чтобы проникнуть внутрь, распилив гидравлическим резаком прутья оконной решетки, а затем заклеив их скотчем.

Около 5 утра 25 ноября 2019 года злоумышленники подожгли энергоподстанцию, чтобы временно оставить музей без электричества и отключить сигнализацию, отогнули решетку на окне первого этажа и проникли внутрь.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин протискиваются в образовавшееся узкое отверстие, затем один из них входит в выставочный зал с топориком.

Полиция была на месте уже через пять минут, но грабители успели скрыться, захватив три набора ювелирных изделий с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. В каждом из наборов было по 37 предметов.

Среди похищенного была шпага с эфесом, инкрустированным девятью крупными и 770 мелкими бриллиантами, и аксельбант, украшенный 49-каратным белым бриллиантом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Коллекция музея "Зеленые своды" известна во всем мире. Фотография 2004 года

Другой знаменитый экспонат, хранившийся в том же помещении, 41-каратный "Дрезденский зеленый бриллиант", в порядке музейного обмена находился на экспозиции в нью-йоркском музее Метрополитен.

Пресса тогда писала, что похищенные шедевры настолько известны, что продать их невозможно.

Власти обещали награду в 500 тысяч евро за информацию о преступниках и местонахождении сокровищ. Была ли она кому-либо выплачена, неизвестно.

Дерзость ограбления потрясла мир искусства. Но взлом также поднял вопросы об адекватности мер безопасности музея.

Даже один из воров во время судебного разбирательства выразил удивление тем, что им удалось перепилить оконные решетки, никого не потревожив, несмотря на шум.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Зеленые своды" в 2019 году, еще до ограбления

Ответственность за обеспечение безопасности в музее была разделена между Государственной художественной коллекцией Дрездена и другим региональным органом. Профессор Акерманн считает, что система охраны была одной из лучших в Германии.

Но, добавила она, "в системе безопасности сочетаются многие аспекты - особенности здания, организация, а также технические аспекты. И, как в цепи, каждый аспект должен работать, а в данном случае многие вещи не работали".

По ее словам, система, предназначенная для сканирования внешних стен музея, дала сбой, и охранники, сидевшие в центральной комнате безопасности и наблюдавшие за развитием событий на своих мониторах, медлили с вызовом полиции.

Полиция начала расследование в отношении четырех охранников музея по подозрению в том, что они помогали в подготовке и слишком медленно отреагировали на взлом, но в прошлом году расследование было прекращено.

После ограбления система безопасности была основательно пересмотрена.

Чем знамениты "Зеленые своды"

Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе - бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие экспонаты относятся к эпохе барокко

Название "Зеленые своды" происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.

Наиболее ценные экспонаты хранились в самой старой части замка - в зале барокко на первом этаже.

Всего в коллекции музея около 3 тыс. ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства - все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится "статуя мавра" с изумрудами и 648-каратным сапфиром - подарок Августу Сильному от Петра I.