В Британии офшорные фирмы обязаны под угрозой штрафов раскрыть бенефициаров недвижимости. До сих пор никого не оштрафовали

Нассос Стилиану, Харриет Агерхольм и Уилл Далгрин

Отдел Би-би-си по журналистике данных

10 минут назад

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Подпись к фото, Компании, связанные с Романом Абрамовичем, Саидом Гуцериевым и Олегом Дерипаской, еще не выполнили требования нового закона

Британские власти до сих пор не оштрафовали ни одну из иностранных компаний, не выполнивших требования нового закон о прозрачности капитала, показал анализ Би-би-си. Общая сумма невзысканных штрафов может достигать 1 млрд фунтов (1,24 млрд долларов по текущему курсу).

С января этого года зарубежные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, могут быть оштрафованы на сумму до 2500 фунтов в день, если они не декларируют своих владельцев.

Это требование не выполнили тысячи компаний, в том числе и фирмы, связанные с российскими олигархами, в частности, с Романом Абрамовичем. Однако пока их не оштрафовали.

Правительство заявило, что собирает материалы для возбуждения дел против незарегистрированных компаний.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года в рамках Закона об экономических преступлениях в стране появился специальный реестр компаний. В правительстве заявили, что он позволит установить, кто в действительности владеет недвижимостью в Великобритании, а также остановить иностранных преступников, использующих британскую недвижимость для отмывания денег.

Хотя большинство компаний представили свои данные, около 5 тысяч фирм, владеющих недвижимостью в Англии и Уэльсе, этого так и не сделали, хотя крайний срок предоставления сведений истек 31 января этого года. Правительство считает, что эта цифра, скорее всего, меньше, поскольку некоторые компании уже не существуют, а несколько сотен других уже передали свою недвижимость другим лицам.

Но даже если число компаний, не соблюдающих новый закон, составляет не пять, а четыре тысячи, все равно общая сумма штрафов составляет 10 млн фунтов в день, если рассчитывать по максимуму.

За прошедшие с 31 января более 100 дней сумма штрафа составит около 1 млрд фунтов.

По словам Джона Барнетта из Chartered Institute of Taxation (профессиональной ассоциации налоговых специалистов), некоторые иностранные компании могут еще просто не знать о новом законе. У других могут возникнуть сложности с идентификацией и проверкой всех своих бенефициарных владельцев.

Но некоторые, возможно, и не собираются выполнять требования закона.

Они могут "зарыть голову в песок" или сознательно решить "пойти на риск... штрафов, конфискации имущества", сказал Барнетт в интервью Би-би-си.

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Хотя штрафы провинившимся еще не выписаны, представитель Министерства бизнеса и торговли заявил, что оно собирает материалы против компаний, которые не зарегистрировались в установленный срок, и работает с правоохранительными органами, чтобы "определить приоритетность действий против наиболее злостных нарушителей".

По словам представителя министерства, Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла "этот жесткий новый подход к борьбе с отмыванием денег через собственность".

"Штрафы - лишь один из инструментов в нашем арсенале, и компании, не соблюдающие требования, уже не могут покупать или продавать незарегистрированную землю, что перекрывает им финансовые потоки", - сказал он.

В то же время британское правительство признает, что установить, какая именно недвижимость принадлежит олигархам, связанным с Владимиром Путиным, - дело непростое.

Когда в апреле Министерство иностранных дел объявило о введении дополнительных санкций против тех, кто сознательно помогал попавшим под санкции россиянам, включая Абрамовича, скрывать свои активы, оно заявило, что олигархи "пытались скрыть свои богатства" с помощью финансовых посредников, офшорных трастов, подставных компаний и членов семей.

Подпись к фото, Этот дом в западном Лондоне, как сообщается, принадлежит Роману Абрамовичу

Особняк с 15 спальнями в западной части Лондона, как считается, принадлежит Роману Абрамовичу - заявки на перепланировку этого объекта недвижимости были поданы от его имени. В 2011 году его купила за 90 млн фунтов кипрская фирма A. Corp Trustee. Эта компания, по всей видимости, пока не предоставила сведения о владельцах собственности в реестр.

В нескольких километрах от него находится многомиллионный дом в лондонском Сити, которым, как выяснилось в результате утечки документов Pandora Papers, через офшорную компанию владел попавший под санкции в 2022 году бизнесмен Саид Гуцериев. Эта компания, насколько можно судить, также не предоставила данные о своих владельцах в корпоративный реестр Companies House.

Ни Гуцериев, ни Абрамович не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Фирмы, владеющие недвижимостью, связанной с Олегом Дерипаской, также, по всей видимости, нарушают закон - они тоже не подают сведения в реестр. В ходе одного из судебных слушаний в Великобритании Дерипаска был назван бенефициарным владельцем особняка в стиле арт-деко в Саррее и большого дома на Белгрейв-сквер в Лондоне.

Подпись к фото, Протестующие заняли здание на Белгрейв-сквер в марте 2022 года

Когда в прошлом году дом на Белгрейв-сквер заняли демонстранты, требовавшие разместить в нем украинских беженцев, представитель миллиардера заявила, что недвижимость принадлежит членам семьи, а не самому Дерипаске.

На вопрос о том, нарушают ли компании, с которыми он связан, новый закон о прозрачности, представитель олигарха заявил Би-би-си: "Ни одна из этих компаний не принадлежит господину Дерипаске".

Расследование, проведенное Би-би-си и Transparency International (в России объявлено "нежелательной организацией") в феврале, показало, что, несмотря на новые законы о прозрачности, владельцы около 50 тысяч объектов недвижимости в Великобритании, принадлежащих иностранным компаниям, по-прежнему неизвестны общественности.

В их числе компании, которые просто игнорировали новый закон, и фирмы, подававшие информацию таким образом, что узнать, кто в действительности владеет ими и извлекает из них выгоду, было невозможно.

"Хотя новый реестр можно приветствовать как сдерживающий фактор на будущее, его способность модернизировать существующую систему, основанную на 30-летней практике закрывания глаз, всегда будет ограниченной", - считает Хелена Вуд, руководитель программы по борьбе с экономической преступностью в Великобритании в Королевском объединенном институте оборонных исследований.