Как фиктивные "отцы" помогают иностранкам получить вид на жительство в Британии

час назад

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Как показало расследование, проведенное программой Би-би-си Newsnight, некоторые британские мужчины за деньги соглашаются выступить в роли фиктивного отца будущего ребенка иностранок, которые таким образом получают вид на жительство в Великобритании.

Посредники рекламируют свои услуги в соцсетях, в том числе в фейсбуке (хотя в самой компании утверждают, что такого рода реклама запрещена), и ищут подходящих фальшивых отцов по всей стране - такого рода сделки происходят в самых разных регионах по всей Великобритании.

"Полный пакет", и никаких гарантий

Подпись к фото, Расследовательница Би-би-си (лицо скрыто) с Эндрю

Когда сотрудница Би-би-си, притворившись беременной мигранткой, отправилась на поиски таких агентов, ей попался человек по имени Тай. Он сразу заявил, что у него есть множество подходящих кандидатур на роль фальшивого отца, и предложил "полный пакет услуг" за £11 тыс. (около 12 тыс. евро). Он пообещал, что весь процесс будет несложным и он приложит все усилия, чтобы будущий ребенок получил британский паспорт.

Тай сказал, что придумает убедительную историю для властей и познакомил расследовательницу Би-би-си с британцем по имени Эндрю, который и должен был выступить в роли отца, получив за это £8 тыс. (около 9 тыс. евро). Во время встречи Эндрю показал свой паспорт, чтобы подтвердить, что у него есть нужное гражданство, и согласился сделать совместное селфи.

Позже, по завершении расследования (в ходе которого Би-би-си в соответствии со своими правилами не платила агентам или потенциальным отцам), Тай категорически отрицал, что что-то знает об этих махинациях, а Эндрю от контакта с Би-би-си отказался.

Подпись к фото, Тхи Ким - одна из тайных агентов, подыскивающих фальшивых отцов

Другой подпольный агент Тхи Ким утверждала, что помогла таким образом уже тысячам беременных женщин-мигрантов.

Она предлагала услуги британских мужчин по 10 тыс. фунтов, а для себя просила всего 300 фунтов (около 350 евро) комиссионных.

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Ким тоже утверждала, что беспокоиться не о чем и паспорт для ребенка гарантирован.

Все дело в том, что даже если женщина находится в Британии нелегально, ее ребенок от британского гражданина или обладателя постоянного вида на жительства автоматически получает право на британское гражданство. А его мать может потом подать заявку на семейную визу, которая позволит ей на законном основании оставаться в стране и со временем просить о гражданстве.

Однако Би-би-си выяснила, что далеко не всегда сделка проходит гладко. Одна из женщин, решившая воспользоваться услугами фальшивого отца, рассказала журналистам на условиях анонимности, что мужчина, которому она заплатила £10 тыс., как оказалось, солгал по поводу своего гражданства.

"Всего через день после того, как я получила на руки свидетельство о рождении ребенка, я выяснила, что у него на самом деле нет британского гражданства, - рассказала она. - Я была в ярости, потому что уже внесла в свидетельство его паспортные данные, и менять что-либо было поздно".

Теперь отцом ее ребенка зарегистрирован совершенно чужой человек, а права оставаться в Великобритании женщина не получила.

Вершина айсберга?

По словам иммиграционного юриста Аны Гонсалес, аферу с фальшивым отцовством чрезвычайно трудно пресечь.

"К сожалению, это лишнее свидетельство тому, в каком отчаянном положении находятся эти женщины и в какие авантюры они готовы пуститься, чтобы остаться в Великобритании, - говорит она. - А между тем закон призван защищать права детей, а не давать визу женщинам, у которых нет нужных документов.

Би-би-си не смогла выяснить истинные масштабы мошенничества с фальшивым отцовством, поскольку Хоум-офис не смог предоставить данные, сколько подобных случаев он расследует. Он также не публикует информацию о том, сколько видов на жительство предоставляется родителям детей, получивших гражданство.

Однако лишь в прошлом году иностранцам, попадающим в категорию "иные иждивенцы", к которой относятся и те, кто намеревается получить вид на жительство в Британии как родитель ребенка-британца, было выдано 4860 разрешений на пребывание.

Вписывать заведомо ложные данные в свидетельство о рождении считается уголовным преступлением, и Хоум-офис заявил журналистам Би-би-си, что стремится выявлять такие преступления. Однако иммиграционный юрист Харджап Бангал сомневается в эффективности этих мер. По его словам, практика подбора фальшивых отцов широко распространена во многих иммигрантских общинах страны - индийской, пакистанской, нигерийской - и продолжается это уже многие годы.