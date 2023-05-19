Наводнения в Италии: в регионе Эмилия-Романья погибли уже 14 человек, дожди продолжаются

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Число людей, погибших в результате наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу достигло 14.

Власти в городе Равенна решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким - красным.

Автор фото, Getty Images

Около половины из 15 тыс. эвакуированных жителей региона были вынуждены провести прошлую ночь в гостиницах или наспех оборудованных под ночлег спортивных залах.

Автор фото, Getty Images

Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей.

Там, где вода немного спала, люди начинают приводить в порядок свои дома, хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.

Автор фото, Getty Images

В самой Равенне не прекращается ливень, и мэр города Массимо Изола сообщил о катастрофической ситуации в поселках, которые находятся на холмах, окружающих город. Там велика опасность оползней, а спасателям крайне трудно добраться в эти районы.

Автор фото, Getty Images

Тем не менее, работы продолжаются и спасатели стараются эвакуировать людей, отрезанных наводнением.

В результате ливневых дождей за 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков, а причиненный ущерб оценивается в миллиарды евро.

Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, Так выглядит Равенна после наводнений

Из-за наводнений пришлось также отменить этап гонок "Формулы-1" в Имоле.

В пятницу организаторы "Формулы-1" заявили, что жертвуют миллион евро на восстановительные работы в пострадавших регионах. Ранее с таким же обещанием выступила команда "Феррари".

По данным организации Legambiente, которая занимается вопросами окружающей среды, в зонах с повышенным риском наводнений живет почти 7 млн итальянцев.

Еще в 2014 году тогдашний премьер Маттео Ренци создал оперативную группу Italia Sicura (Безопасная Италия), в задачу которой входила работа по предотвращению наводнений и оползней.

Однако уже в 2018 году правительство Джузеппе Конте эту группу распустило и создало своей проект, который так и не был осуществлен.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Последствия крупнейшего наводнения в Италии

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