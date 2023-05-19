"Есть те, кто закрывает глаза". Зеленский призвал участников саммита Лиги арабских государств не игнорировать войну в Украине

53 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из Саудовской Аравии Зеленский направится на саммит G7 в Хиросиму

Во время саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии Владимир Зеленский упрекнул некоторые страны региона в том, что они игнорируют происходящее в Украине. Он призвал арабские страны присоединиться к "формуле мира" - плану Зеленского, предусматривающему вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года.

Выступая перед членами Лиги арабских государств в Джидде, Зеленский также выразил надежду, что страны региона помогут с возвращением политзаключенных из Крыма и других оккупированных территорий.

"К сожалению, в мире и здесь, среди вас, остаются те, кто закрывает глаза на эти клетки [где удерживают украинцев] и незаконные аннексии. Я здесь, чтобы каждый мог честно взглянуть [на происходящее], - как бы россияне ни пытались повлиять на [политиков других стран], независимость должна сохраняться", - сказал Зеленский.

Из всех стран Лиги только Сирия открыто поддержала российское военное вторжение в Украину, в то время как другие государства предпочитают войну не комментировать, но при этом сохранять хорошие отношения с Москвой.

Сама Саудовская Аравия, принимавшая саммит в Джидде, предпочитает сохранять в этом вопросе хрупкий баланс. С одной стороны, она поддержала резолюцию ООН, призывающую к выводу из Украины российских войск, и пообещала Киеву гуманитарную помощь на 400 млн долларов. Однако с другой стороны, не спешит поддерживать санкции в отношении Москвы, заявляя о своем нейтралитете.

Тем не менее, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман вновь предложил свои услуги в качестве посредника на возможных переговорах о прекращении военных действий в Украине.

В своем выступлении Зеленский также не упустил шанс высказать критику в адрес Ирана, хотя эта страна и не входит в Лигу, отметив, что Тегеран продолжает поставлять России боевые беспилотники.

Несмотря на многочисленные свидетельства, Иран категорически отрицает военные поставки России. При этом Тегеран утверждает, что отправил Москве партию дронов еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Зеленский летит в Японию на саммит G7 и встречу с Байденом

Из Джидды Зеленский направится на саммит Большой семерки в Японии, где он встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить обучение украинских пилотов полетам на западных истребителях F-16 (эту инициативу называют "авиационной коалицией") и другие вопросы. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире украинского телевидения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В первый же день саммита G7 мировые лидеры объявили о новых санкциях в отношении России

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Как напоминают корреспонденты Би-би-си, эта поездка будет для Зеленского самой дальней с начала войны в Украине - и подобно другим поездкам - потенциально представляет риск для его безопасности. Однако с точки зрения Киева этот риск будет оправданным, если визит поможет обеспечить дополнительную военную помощь.

"Когда человек находится где-то там далеко за океаном, он не всегда чувствует и понимает, что происходит на территории Украины. Именно физическое присутствие нашего президента - это очень, очень важно на таких мероприятиях", - заявил в связи с этим секретарь СНБО Украина Алексей Данилов.

За последние несколько дней Зеленский уже посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где заручился обещаниями новой военной помощи.

Он также продолжает оказывать давление на союзников Киева с тем, чтобы они согласились предоставить современные истребители. В пятницу появились свидетельства, что эти усилия увенчались успехом: сообщается, что президент США Джо Байден уже одобрил обучение украинских пилотах полетам на самолетах F-16.

Ожидается, что в Хиросиме Зеленский постарается убедить предоставить Украине военную помощь более осторожных политиков, таких как японский премьер Фумио Кисида и индийский руководитель Нарендра Моди.

Между тем, первый день саммита в Хиросиме завершился совместным заявлением стран-участниц о новых шагах по прекращению войны в Украине и обещанием новых санкций, призванных увеличить бремя России и тех, кто поддерживает эту войну.