Прокуратура пришла в Европейский университет в Петербурге с проверкой "на экстремизм"

Сергей Горяшко, Анастасия Голубева, Елизавета Подшивалова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, t.me/euspb

В Европейском университете в Санкт-Петербурге началась внеплановая проверка Рособрнадзора и прокуратуры, рассказали Би-би-си источники в вузе и университетских кругах. Проверяющие изучают публикации преподавателей и темы диссертаций студентов - в том числе по политологии, истории и социологии, - а также присутствуют на занятиях. Ранее схожая проверка уже привела к отзыву лицензии у вуза.

Проведение проверки подтвердили Би-би-си на условиях анонимности восемь собеседников - как в самом вузе, так и близких к нему. Один из ученых рассказал Би-би-си, что в минувший четверг руководство ЕУСПб предупредили о внеплановой проверке. В понедельник проверяющие пришли в вуз.

Ректор вуза Вадим Волков на просьбу о комментарии ответил, что "не может говорить, тем более с Би-би-си". Глава аппарата ректора, отвечающая за контакты со СМИ, Алла Самолетова на звонки и сообщения Би-би-си не ответила.

Двое собеседников Би-би-си знают, что прокуратура проверяет вуз "на экстремизм". По сведениям одного из них, проверка проводится в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Надзорные органы интересует содержание научных работ и программ. В частности, проверяющие ищут экстремизм в публикациях преподавателей, говорит он. Сотрудники Рособрнадзора и прокуратуры второй день сидят в компьютерном классе и читают документы, а также наблюдают за занятиями в вузе.

Источник Би-би-си рассказал, что проверяющие запросили пакет документов за 2020-2023 годы: темы диссертаций и личные дела магистрантов и аспирантов (бакалавриата в этом вузе нет), а также их индивидуальные научные планы, согласованные с научными руководителями. Такие документы собирали для проверки как минимум на четырех факультетах - антропологии, истории, социологии и политических наук, известно собеседнику Би-би-си.

Темы диссертаций и их содержание в вузе всегда обсуждали на соответствие научным стандартам, но не подвергали цензуре, отметил один из ученых. Другой говорит, что в последние годы при утверждении тем принималось во внимание, насколько рискованны написание и публикация работы для автора, его информантов и вуза, и можно ли такую диссертацию успешно защитить в современных условиях.

После начала войны с Украиной ЕУСПб расстался с преподавателями-иностранцами и теми, кто уехал из России, говорят источники. Нынешняя проверка затрагивает несколько десятков преподавателей вуза, а также несколько сотен магистрантов и аспирантов.

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Технология атаки на вуз, по словам собеседника Би-би-си, стандартная: чиновники обычно привлекают экспертов, готовых обнаружить в исследованиях признаки "пропаганды экстремизма" и тому подобные нарушения. Би-би-си писала, что среди этих экспертов встречаются и люди, замеченные в плагиате научных работ.

Оспорить такую экспертизу практически невозможно, говорит собеседник, близкий к ЕУСПб. По его словам, результаты именно такой проверки привели ранее к изменению преподавательского состава и содержания учебных программ на факультете свободных искусств и наук (Смольный институт) СПбГУ.

Похожие проверки проходили и в "Шанинке" (Московской высшей школе социальных и экономических наук), и в Институте общественных наук РАНХиГС (ИОН) еще в 2021 году. Тогда прокуратура, как и в Смольном институте, проверяла деятельность факультета Liberal Arts - запрашивала научные статьи сотрудников университетов и "рабочую программу по воспитательной деятельности", говорил источник Би-би-си, знакомый с ходом проверки.

Европейский университет - частный вуз, основанный в Петербурге в 1994 году. Изначально он финансировался за счет грантов американских и европейских НКО - например, Фонда Сороса, Фонда МакАртуров и Фонда Форда. Деятельность этих организаций сейчас признана нежелательной в России, но ЕУ давно не получает от них средств.

Попечительский совет Европейского университета возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, туда также входят бывший глава администрации президента Александр Волошин и экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Последний еще и член попечительского совета "Шанинки", а ранее был деканом Смольного института СПбГУ.

Русская служба Би-би-си и другие независимые СМИ неоднократно писали, что внимание проверяющих органов к частным вузам в России (в особенности к ЕУСПб и "Шанинке") связано с деятельностью ФСБ, которая недовольна их независимостью и академическими контактами с Западом.

В 2016 году в ЕУСПб уже была похожая проверка тех же надзорных органов - тогда проверяющие еще и задавали вопросы студентам, сейчас пока до этого не дошло. Экстремизм в работах тогда искали, но не нашли, а претензии Рособрнадзора к ЕУСПб свелись к вопросу о количестве преподавателей-практиков на факультете политологии. Последнее привело к отзыву лицензии у вуза. Заново получить ее удалось лишь через год. На этот раз все может закончиться закрытием ЕУСПб или отдельных его программ, не исключают собеседники Би-би-си.

По данным единого реестра проверок, в 2016-2022 годах ЕУСПб проверяли 13 раз, в том числе трижды - Рособнадзор. В октябре правительство запретило планировать на 2023 год проверки юрлиц, которые не относятся к категориям высокого риска.