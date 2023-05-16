Марта Стюарт сфотографировалась в купальнике для глянцевого журнала Sports Illustrated. Ей 81 год

55 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марта Стюарт считает, что ее фотография в купальнике может вдохновить и других женщин

Американская писательница и телеведущая Марта Стюарт в возрасте 81 года стала самой старой моделью для обложки специального ежегодного выпуска журнала Sports Illustrated, посвященного купальникам.

Она была одной из четырех моделей, выбранных для обложки номера, наряду с американской актрисой Меган Фокс, немецкой певицей и автором песен Ким Петрас и американской моделью и инфлюэнсеркой Брукс Нейдер.

Фотографии Марты Стюарт в различных купальниках были сделаны в Доминиканской Республике.

Она сказала журналу, что хочет вдохновить других женщин и очень рада, что ее фотография появится на обложке.

"Я нечасто задумываюсь о возрасте, но я подумала, что это своего рода историческое событие, и мне следует для него хорошо выглядеть", - сказала она.

Снимки Стюарт в белом цельном купальнике были сделаны фотографом колумбийского происхождения Рувеном Афанадором.

"Моим девизом всегда было: "Перемены заканчиваются, когда заканчивается жизнь". Вот я и подумала, почему бы не воспользоваться таким уникальным шансом, который дала мне жизнь?" - написала она в Инстаграме.

Автор фото, Susan Wood/Getty Images Подпись к фото, Марта Стюарт в начале своей медийной карьеры в 1976 году

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"Я надеюсь, что эта обложка подвигнет вас на то, чтобы попробовать что-то новое, вне зависимости от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Быть бесстрашной, меняться и развиваться - это очень хорошо", - добавила она.

Карьера Марты Стюарт началась в 1973 году, когда она создала небольшую фирму, организующую вечеринки, а затем открыла магазин. Потом она написала несколько поваренных книг, ставших бестселлерами, а в 90-х стала издавать свой собственный журнал Martha Stewart Living. Постепенно она создала медиаимперию, которая принесла ей миллиарды.

В 2004 году она была приговорена к пяти месяцам тюремного заключения после того, как была признана виновной в использовании инсайдерской информации при продаже акций. Эта сделка принесла ей несколько десятков тысяч долларов, но реальные потери ее бренда были гораздо больше.

Освободившись из тюрьмы, Стюарт всячески пыталась восстановить и свою репутацию, и свой бренд. Она снялась в собственном реалити-шоу и расширила ассортимент продаваемых ее фирмой продуктов питания.

В 2016 году она снялась в телесериале вместе со своим давним другом, рэпером Снупп Доггом.