Отставка Маши Гессен: к чему привел скандал в "ПЕН Америка" из-за приглашения писателей-эмигрантов из России

17 мая 2023, 15:02 GMT Обновлено 10 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Писатель и журналист Маша Гессен (предпочитают местоимение "они") покинули пост заместителя председателя попечительского совета "ПЕН-Америка" после того, как организация на прошлой неделе отменила литературную дискуссию с участием писателей-эмигрантов из России.

В американском представительстве ПЕН признали, что дискуссия была отменена из-за того, что о невозможности участвовать в одном мероприятии с россиянами заявили украинские писатели, приглашенные на другую дискуссию на том же фестивале, World Voices Festival.

ПЕН-Клуб - это международная правозащитная организация, в которую входят писатели и журналисты со всего мира. Она защищает свободу самовыражения, поддерживает преследуемых писателей и продвигает литературу по всему миру.

"Я очень верю в миссию ПЕН-клуба, но мне пришлось уйти с руководящего поста, чтобы не участвовать в том, что я считаю ошибочным решением", — передает слова Гессен газета New York Times (доступ платный).

Гессен - штатный журналист в издании The New Yorker, автор книг, многие из которых посвящены России (в том числе "Будущее - это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию" и "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина".

С 2013 Гессен постоянно живут в США, переехав из России после угроз из-за их деятельности в защиту ЛГБТ, а также чтобы избежать изъятия приемных детей.

В американском ПЕН-клубе выразили глубокое сожаление в связи с уходом Гессен после девяти лет "отличной работы, отстаивая нашу миссию по защите свободы выражения мнений".

Что произошло на фестивале, посвященном свободе самовыражения

На прошлой неделе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе проходил ежегодный фестиваль World Voices Festival, в рамках которого более 80 писателей из 25 стран мира должны были провести несколько десятков межкультурных мероприятий: "от оживленных дискуссий на самые злободневные темы до интимных разговоров о мягкой красоте и силе литературы", как объяснялось в программе.

Российские авторы, - выступающие против российской агрессии против Украины и покинувшие родину, - были заявлены в числе участников дискуссии о писателях в изгнании, которую должны были возглавлять Маша Гессен.

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На другую дискуссию были приглашены украинские писатели Артем Чапай и Артем Чех, являющиеся действующими военнослужащими украинской армии.

Когда Чапай и Чех прилетели в Нью-Йорк и узнали о мероприятии с российскими писателями, они уведомили "ПЕН Америка", что не смогут выступить на своей дискуссии.

"Они объяснили, что если обе дискуссии состоятся, им грозил бы запрет на возвращение в Украину или другие последствия. "ПЕН Украина" также подтвердила эти слова, подчеркнув серьезность опасений по поводу безопасности этих людей", - говорится в заявлении "ПЕН Америка".

По словам представителей организации, они предложили вынести дискуссию с российскими участниками за рамки фестиваля и провести ее отдельно от него, но этот вариант не понравился Гессен и участникам ее мероприятия.

"Мы с пониманием отнеслись к их решению и выразили Маше и российским писателям наше искреннее сожаление и готовность заново организовать их мероприятие в любой момент", - сообщили представители "ПЕН Америка".

Жена Артема Чеха Ирина Цилык у себя в фейсбуке представила несколько иную версию событий по сравнению с рассказом "ПЕН Америка". По ее словам, мероприятие с российскими участниками было добавлено в последний момент, а когда о нем узнали украинские писатели, организаторы предложили им вывести свою дискуссию за рамки фестиваля. Когда украинцы отказались, по ее словам, российские писатели отменили свое мероприятие.

"Ошибка ПЕН-клуба"

В организации назвали произошедшее своей ошибкой, объяснив, что украинские писатели изначально согласились приехать на мероприятие, на которое их позвали, с условием, что там не будет участников из России. Однако в "ПЕН Америка" под "мероприятием" понимали конкретную дискуссию, тогда как украинские писатели имели в виду весь фестиваль.

В электронном письме газете New York Times один из украинских гостей, Артем Чапай, написал что "украинский солдат не может появиться "под одной крышей" с участниками из России по политическими и имиджевым причинам".

На вопрос о том, каковы были бы последствия, если бы обе дискуссии состоялись, он ответил: "Я думаю, единственным последствием было бы мое чувство вины перед всеми людьми, которых убила и пытала российская армия".

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Российскими участниками дискуссии Маши Гессен должны были стать писатель-историк Илья Венявкин и ведущая телеканала "Дождь" Анна Немзер, которые уехали из России сразу после ее вторжения в Украину.

Оба они участвуют в создании "Архива независимых российских СМИ" - совместного проекта американского ПЕН-клуба и Бард-колледжа (который еще до войны был объявлен в России "нежелательной организацией"), цель которого - сохранить результаты 20-летней работы независимых российских изданий и каналов, которые были закрыты или заблокированы режимом Путина.

В комментарии New York Times Гессен подчеркнули, что их отставка из Пен-клуба не связана с условиями, поставленными украинскими писателями.

"Я возражаю не против требования украинских участников. Они ведут оборонительную войну всеми доступными им средствами. Моя проблема связана исключительно с реакцией PEN", - сказали Гессен.

В интервью изданию Atlantic они отметили, что это "дело людей, на чью страну не нападали, чьи родственники не исчезали, чьи дома не бомбили, - сказать, что есть некоторые вещи, которых делать нельзя - нельзя затыкать людям рот. Мы организация, защищающая свободу самовыражения. Украинцев я не виню", - добавили Гессен.

Статья изменена после публикации: добавлена версия произошедшего от Ирины Цилык.

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