Боец французского Сопротивления рассказал о расстреле пленных немцев. Теперь будут искать их останки

49 минут назад

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Автор фото, Stéphanie Para Подпись к фото, Эдмон Ревей 75 лет никому не рассказывал об этом расстреле

Во Франции вскоре должны начаться работы по эксгумации тел 40 пленных солдат вермахта, расстрелянных бойцами французского Сопротивления в июне 1944 года.

Об этом расстреле рассказал один участников Сопротивления 98-летний Эдмон Ревей, нарушив молчание, которое он хранил 80 лет. Немецкие солдаты были расстреляны в лесу неподалеку от Меймака в регионе Лимузен в центральной части Франции.

На сегодняшний день он остается последним живым членом местного отделения партизанской группы Francs- Tireurs Partisans ("Вольные стрелки и французские партизаны"), и лично присутствовал при казни.

В своих показаниях Ревей описал, как его отряд, состоящий из 30 бойцов, конвоировал немецкий военнопленных, когда поступил приказ их убить.

"Командир отряда с позывным "Ганнибал" плакал, как ребенок, когда получил приказ. Но в Сопротивлении была дисциплина", - вспоминал Ревей.

"На выполнение приказа он вызвал добровольцев. И каждому бойцу пришлось кого-то убивать. Но некоторым из нас, в том числе и мне, сказали, что мы в этом участвовать не будем, - рассказал он. - Было очень жарко. Мы заставили их рыть себе могилы. Убили их и облили тела негашеной известью. Я помню, что сильно пахло кровью. Больше мы об этом не говорили никогда".

Ревей, у которого был позывной "Бабочка", на протяжении 75 лет хранил этот секрет даже от своей семьи.

Но в 2019 году он неожиданно поднялся со стула в конце встречи местного собрания Национальной ассоциации ветеранов и заявил, что ему есть что сказать.

Мэр Меймака Филипп Брюгер сказал Би-би-си, что, рассказав о казни, Ревей явно облегчил свою совесть: "Он мог бы рассказать эту историю гораздо раньше, но почему-то этого не делал. Но он знал, что остался последним свидетелем и если он не расскажет правду, то о ней никто никогда не узнает".

Местные власти тогда так и не успели ничего предпринять, потому что началась пандемия Covid-19. Они вернулись к этому делу несколько недель назад, а местная газета La Montagne рассказала о ней только во вторник, 16 мая.

Французские и немецкие историки в целом подтвердили общую канву событий, которые описал ветеран французского Сопротивления.

Автор фото, Stéphanie Para Подпись к фото, Место, где были расстреляны немецкие пленные

Вскоре после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года бойцы Сопротивления устроили восстание в Тюле, столице департамента Коррез, в ходе которого в плен было взято от 50 до 60 немецких солдат. На это 9 июня немцы ответили публичным повешением 99 заложников.

А неподалеку 10 июня дивизия СС "Рейх" уничтожила 643 человека в деревне Орадур-сюр-Глан, которая с тех пор остается незаселенной, как памятник событиям Второй мировой войны.

Ревей принял участие в восстании в Тюле, а затем присоединился к отряду сопровождения, направлявшемуся на восток. "Ни одна из групп Сопротивления не хотела иметь ничего общего с (пленными). Мы и сами не знали, что с ними делать", - вспоминал он.

В какой-то момент некоторых пленных, выходцев из Польши или Чехословакии, отделили от общей группы. В результате около 50 немецких пленных 12 июня были доставлены в Меймак.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Руины деревни Орадур-сюр-Глан сохранены в том виде, какими они были после массового убийства ее жителей

Автор фото, Reuters

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"Если пленному надо было в туалет, то его охраняли двое наших. Запасов еды у нас на них не было. Мы подчинялись командному центру союзников в Сен-Фрежу, они-то и отдали нам приказ их убить", - рассказал Эдмон Ревей.

Среди заключенных была одна француженка, сотрудничавшая с гестапо. Никто из бойцов Сопротивления не хотел стрелять в нее. В результате они выкинули жребий, и она тоже была расстреляна.

В ближайшие недели в Меймак должны приехать представители Немецкой комиссии по военным захоронениям (VDK). Их первая задача - с помощью георадара установить точное местонахождение могил.

Местные историки говорят, что в 1967 году в Ле Верте было из земли извлечено 11 тел немецких солдат, но раскопки прекратились, а записи об их точном месте не велись. Учитывая, что всего 23 года спустя после окончания войны страсти все еще были накалены, вся операция была засекречена.

Однако местный житель, который в 1967 году был маленьким мальчиком, помнит, что видел раскопки, и рассказал, где примерно могут быть могилы еще около 40 солдат.

Эдмон Ревей, который после войны работал на железной дороге, по словам мэра, очень удивлен вниманием СМИ.