Боец французского Сопротивления рассказал о расстреле пленных немцев. Теперь будут искать их останки
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Во Франции вскоре должны начаться работы по эксгумации тел 40 пленных солдат вермахта, расстрелянных бойцами французского Сопротивления в июне 1944 года.
Об этом расстреле рассказал один участников Сопротивления 98-летний Эдмон Ревей, нарушив молчание, которое он хранил 80 лет. Немецкие солдаты были расстреляны в лесу неподалеку от Меймака в регионе Лимузен в центральной части Франции.
На сегодняшний день он остается последним живым членом местного отделения партизанской группы Francs- Tireurs Partisans ("Вольные стрелки и французские партизаны"), и лично присутствовал при казни.
В своих показаниях Ревей описал, как его отряд, состоящий из 30 бойцов, конвоировал немецкий военнопленных, когда поступил приказ их убить.
"Командир отряда с позывным "Ганнибал" плакал, как ребенок, когда получил приказ. Но в Сопротивлении была дисциплина", - вспоминал Ревей.
"На выполнение приказа он вызвал добровольцев. И каждому бойцу пришлось кого-то убивать. Но некоторым из нас, в том числе и мне, сказали, что мы в этом участвовать не будем, - рассказал он. - Было очень жарко. Мы заставили их рыть себе могилы. Убили их и облили тела негашеной известью. Я помню, что сильно пахло кровью. Больше мы об этом не говорили никогда".
Ревей, у которого был позывной "Бабочка", на протяжении 75 лет хранил этот секрет даже от своей семьи.
Но в 2019 году он неожиданно поднялся со стула в конце встречи местного собрания Национальной ассоциации ветеранов и заявил, что ему есть что сказать.
Мэр Меймака Филипп Брюгер сказал Би-би-си, что, рассказав о казни, Ревей явно облегчил свою совесть: "Он мог бы рассказать эту историю гораздо раньше, но почему-то этого не делал. Но он знал, что остался последним свидетелем и если он не расскажет правду, то о ней никто никогда не узнает".
Местные власти тогда так и не успели ничего предпринять, потому что началась пандемия Covid-19. Они вернулись к этому делу несколько недель назад, а местная газета La Montagne рассказала о ней только во вторник, 16 мая.
Французские и немецкие историки в целом подтвердили общую канву событий, которые описал ветеран французского Сопротивления.
Вскоре после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года бойцы Сопротивления устроили восстание в Тюле, столице департамента Коррез, в ходе которого в плен было взято от 50 до 60 немецких солдат. На это 9 июня немцы ответили публичным повешением 99 заложников.
А неподалеку 10 июня дивизия СС "Рейх" уничтожила 643 человека в деревне Орадур-сюр-Глан, которая с тех пор остается незаселенной, как памятник событиям Второй мировой войны.
Ревей принял участие в восстании в Тюле, а затем присоединился к отряду сопровождения, направлявшемуся на восток. "Ни одна из групп Сопротивления не хотела иметь ничего общего с (пленными). Мы и сами не знали, что с ними делать", - вспоминал он.
В какой-то момент некоторых пленных, выходцев из Польши или Чехословакии, отделили от общей группы. В результате около 50 немецких пленных 12 июня были доставлены в Меймак.
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"Если пленному надо было в туалет, то его охраняли двое наших. Запасов еды у нас на них не было. Мы подчинялись командному центру союзников в Сен-Фрежу, они-то и отдали нам приказ их убить", - рассказал Эдмон Ревей.
Среди заключенных была одна француженка, сотрудничавшая с гестапо. Никто из бойцов Сопротивления не хотел стрелять в нее. В результате они выкинули жребий, и она тоже была расстреляна.
В ближайшие недели в Меймак должны приехать представители Немецкой комиссии по военным захоронениям (VDK). Их первая задача - с помощью георадара установить точное местонахождение могил.
Местные историки говорят, что в 1967 году в Ле Верте было из земли извлечено 11 тел немецких солдат, но раскопки прекратились, а записи об их точном месте не велись. Учитывая, что всего 23 года спустя после окончания войны страсти все еще были накалены, вся операция была засекречена.
Однако местный житель, который в 1967 году был маленьким мальчиком, помнит, что видел раскопки, и рассказал, где примерно могут быть могилы еще около 40 солдат.
Эдмон Ревей, который после войны работал на железной дороге, по словам мэра, очень удивлен вниманием СМИ.
"Он удивительно добрый старик. Он был против насилия и в Сопротивлении ни разу не выстрелил, - сказал Брюгер. - Все, что он хочет, это чтобы погибших солдат не забыли, и чтобы их семьям сказали, где они лежат. И, может быть, чтобы на этом месте был установлен небольшой памятник".