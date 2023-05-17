Московского активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам за посты в соцсетях

18 минут назад

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Автор фото, SOTA

Суд в Москве назначил семь лет колонии активисту Михаилу Кригеру, обвиняемому в оправдании терроризма и возбуждении ненависти из-за постов в фейсбуке.

Кроме того, суд запретил Кригеру администрирование сайтов сроком на четыре года.

Кригер - постоянный участник протестных акций, член движения "Солидарность". Его арестовали в ноябре прошлого года по обвинению в оправдании терроризма.

Поводом для вменения этой статьи стал пост Кригера в фейсбуке о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске, и Евгении Манюрове, открывшем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

В январе Кригеру добавили еще одно обвинение - в возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия.

Поводом для этого обвинения стал комментарий под одним из постов в фейсбуке, оставленный Кригером в 2020 году. В нем говорилось, что Кригер не скрывает свою ненависть к режиму, "чекистам, его установившим, и лично к Путину В. В.".

Кригер вину не признает. В своем последнем слове он заявил, что считает обвинения за посты в фейсбуке лишь формальным поводом, а в действительности, по мнению активиста, его преследуют за антивоенную и проукраинскую позицию.

"Я считаю эту войну [России против Украины] тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская", - заявил Кригер.

Кроме того, выступая с последним словом, он подтвердил, что негативно относится к президенту Путину и ФСБ. При этом активист подчеркнул, что если когда-то откажется от своих слов, то это значит, что над ним или его близкими нависла угроза.

Свое выступление Кригер завершил на украинском языке, пожелав Украине победе в войне.

Судья несколько раз прерывал последнее слово Кригера замечаниями о том, что тот находится не на митинге.

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