Продюсера Роднянского и драматурга Вырыпаева заочно арестовали в России

25 минут назад

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Автор фото, TASS/Anton Novoderezhkin/Artyom Geodakyan Подпись к фото, Иван Вырыпаев (слева) и Александр Роднянский давно находятся за пределами России

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (объявлен российскими властями "иноагентом") и драматурга Ивана Вырыпаева по статье о "военных фейках". Оба давно находятся за пределами России.

Заседания суда по избранию меры пресечения Роднянскому и Вырыпаеву прошли еще 27 апреля, но Басманный суд опубликовал карточки дел только сегодня, обратила внимание "Медиазона" (также в реестре "иноагентов").

Оба обвиняемых находятся в международном розыске, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Роднянскому вменяют статью о "фейках" о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), Вырыпаеву - распространение "военных фейков" группой лиц (п. "б" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), уточняет проект "ОВД-Инфо" (объявлен в России "иноагентом").

Кинопродюсер Александр Роднянский известен в России по работе над фильмами "9-я рота", "Водитель для Веры", "Питер FM", "Левиафан", "Нелюбовь", "Дылда" и многими другими.

В первые дни войны России против Украины Роднянский публично выступил против военных действий и объявил о приостановке или закрытии всех своих российских проектов.

В октябре 2022 года Роднянский, который является гражданином Украны, был признан Минюстом России "иноагентом".

"Писать и говорить я продолжу и в будущем. Как здесь, в своих аккаунтах в инстаграме и телеграме, так и в украинских и международных средствах массовой информации. И никакой Басманный суд мне помешать не сможет", - написал Роднянский в соцсетях в среду после новостей о его заочном аресте.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Кинопродюсер Роднянский об отъезде из России и ответственности за войну культуры и элит.

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев, который приобрел наибольшую известность благодаря фильмам "Эйфория" и "Кислород", - один из самых популярных театральных авторов в России.

Он давно критиковал российские власти, а после 24 февраля 2022 года пообещал перечислять все заработанные в России деньги украинским фондам.

"Поскольку власти России сейчас ведут чудовищную, преступную войну в Украине, то я решил, что все авторские отчисления от спектаклей, идущих на российских - подчеркиваю, только государственных, сценах, я буду передавать в фонды помощи жертвам войны в Украине. Разумеется только в мирные организации и ни в коем случае не в военные", - заявил тогда он.

После этого пьесы Вырыпаева начали убирать из репертуара российских театров. В частности, были отменены показы постановок "Волнение", "Солнечная линия" и самого "звездного" российского спектакля последних лет и лауреата "Золотой маски-2020" - "Иранской конференции".

Последние годы Вырыпаев живет в Польше. В мае 2022 года объявил он объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.

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