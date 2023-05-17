Стендап-комик в Китае обыграл слоган Си Цзиньпина об армии. Всю труппу оштрафовали за "дискредитацию военных"

29 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские власти сочли, что шутка стендап-комика унизила китайских военных

Китайские власти оштрафовали комедийную труппу на 14,7 млн. юаней (примерно 2,1 млн долларов) за шутку о военных, в которой был использован один из лозунгов председателя КНР Си Цзиньпина.

Шутка, в которой поведение собак комика сравнивалось с поведением военных, вызвала недовольство властей, посчитавших, что труппа Shanghai Xiaoguo Culture Media Co и комик Ли Хаоши "унизили народную армию".

Компания не стала оспаривать штраф и расторгла контракт с комиком.

Шутка прозвучала во время стендап-выступления в Пекине в субботу, когда Ли упомянул двух собак, взятых им из приюта, которые гонялись за белкой.

"Другие собаки, которых вы видите, заставляют вас думать, что они очаровательны. Эти две собаки напомнили мне о... "Бороться за победу, ковать образцовое поведение", - сказал Ли.

"Бороться за победу, ковать образцовое поведение" - это лозунг, с которым Си Цзиньпин выступил в 2013 году в качестве цели для китайских военных.

В аудиозаписи выступления, размещенной в китайском аналоге Твиттера Weibo, слышно, как зрители смеются над шуткой.

Однако в китайском интернете шутка вызвала гораздо меньше одобрения, особенно после того, как один из зрителей пожаловался на нее. Власти Пекина заявили, что во вторник они начали расследование.

Они конфисковали 1,32 млн. юаней, которые посчитали незаконным доходом, и оштрафовали компанию еще на 13,35 млн. юаней, сообщает агентство Синьхуа.

Деятельность Shanghai Xiaoguo в столице Китая также была приостановлена на неопределенный срок.

"Мы никогда не позволим ни одной компании или частному лицу использовать китайскую столицу в качестве сцены для бессовестной клеветы на славный образ Народно-освободительной армии", - заявило пекинское отделение Бюро министерства культуры и туризма Китая.

Аудиозапись стала вирусной, некоторые заявили, что глубоко оскорблены. Государственные СМИ также выступили с осуждением. Другие, однако, считают реакцию властей чрезмерной.

"Я патриот и очень не люблю, когда другие унижают нашу страну... Но мне очень не нравится эта атмосфера, когда каждое слово о политике воспринимается излишне чувствительно", - написал один из пользователей китайской соцсети. Сообщение собрало более 1200 лайков.

Ли извинился перед своими более подписчиками в Weibo, которых у него более 136 тысяч. "Я чувствую глубокий стыд и сожаление. Я возьму на себя ответственность, прекращу работу, глубоко задумаюсь и буду учиться заново".

Его аккаунт в Weibo с тех пор был приостановлен.

Китайским комикам приходится работать во все более сложных условиях - они часто становятся мишенью как для властей, так и для пользователей соцсетей.

Автор фото, Weibo Подпись к фото, Шутки Ян Ли о мужчинах вызвали неоднозначную реакцию - ее и хвалили, и ругали

В конце 2020 года популярную комедиантку Ян Ли обвинили в "сексизме" и "мужененавистничестве" после шуток о мужчинах. Группа, выступающая в защиту прав мужчин, также призвала пользователей сети сообщить о ней в китайский орган по регулированию СМИ.

Сяншэн, китайская комедийная традиция, популярна в стране уже более века. В этом формате зрители наблюдают, как два комика подшучивают друг над другом.

Но когда зрители сами становятся объектом шуток, как это иногда бывает в западных стендап-комедиях, многим китайцам это совсем не кажется смешным.