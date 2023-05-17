В Италии сильные наводнения, в Имоле пришлось отменить Гран-при "Формулы-1"

17 мая 2023, 13:12 GMT Обновлено 20 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Итальянские власти сообщают об эвакуации тысяч человек в регионе Эмилия-Романья

По меньшей мере восемь человек погибли в результате катастрофического наводнения на севере Италии. Стихийное бедствие также привело к отмене гонок "Формулы-1" в итальянском регионе Эмилия-Романья, которые должны были состояться в эти выходные.

В некоторых районах региона Эмилия-Романья всего за тридцать шесть часов выпало полметра осадков - половина среднегодовой нормы. Это привело к затоплению деревень и городов; тысячи людей пришлось эвакуировать, а около пятидесяти тысяч жителей остались без электричества.

"Город стоит на коленях, опустошенный и страдающий", - сказал Джан Лука Дзаттини, мэр Форли, города недалеко от Болоньи, где уже погибли три человека. - Это конец света".

Вице-президент региона Эмилия-Романья, Ирене Приоло, позже сообщила журналистам, что в общей сложности погибли восемь человек, еще несколько пропали без вести.

В среду утром аварийно-спасательные службы и вооруженные силы извлекли два тела в городе Форли.

Эмилия-Романья, один из самых богатых регионов Италии, уже пострадал от сильных дождей всего две недели назад. Вызванные ими наводнения стали причиной смерти двух человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Регион Эмилия-Романья накрыли масштабные наводнения. Погибли по меньшей мере три человека, и власти предупредили людей о необходимости перебраться на возвышенные места

В этот раз за 36 часов в Форли, Чезене и Равенне выпало около 50 сантиметров дождя - примерно половина нормального годового количества осадков.

"Это все еще крайне критическая ситуация", - заявил министр гражданской обороны Италии Нелло Мусумечи, добавив, что хотя дождь все еще идет, он должен ослабнуть в течение дня.

Спасатели работали всю ночь, чтобы спасти детей, пожилых людей и инвалидов от поднимающейся воды.

Около 3 тысяч человек были эвакуированы из своих домов в Болонье, а мэр Равенны сообщил, что около 5 тысяч жителей пришлось эвакуировать в качестве меры предосторожности. Около 50 тыс. жителей региона остались без электричества.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит центр Чезены

К среде в регионе вышли из берегов более 20 рек, поступают десятки сообщений о локальных наводнениях и оползнях. Мэры пострадавших городов предупреждают людей о необходимости оставаться на возвышенностях.

Отмена Гран-при

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Гран-при "Формулы-1" в итальянском регионе Эмилия-Романья в эти выходные отменен из-за сильного наводнения. В среду местные власти и организаторы гонки в Имоле пришли к выводу, что заезд нельзя провести с соблюдением должных мер безопасности.

Кроме того, власти не хотели привлекать к этому аварийные службы, у которых сейчас достаточно дел по всему региону.

F1 заявила, что отмена гонки была "правильным и ответственным поступком".

Президент и главный исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали сказал: "Это такая трагедия - видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы - с жертвами наводнения, семьями и общинами, которые пострадали".

"Принятое решение является правильным для всех местных жителей и для F1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для властей, пока они разбираются с этой ужасной ситуацией, - добавил он. - Решение было принято после того, как во вторник и среду в регионе было объявлено красное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На трассе в Имоле проводятся не только заезды "Формулы-1", но и другие соревнования, в частности, гонка DTM

Команда Red Bull Alpha Tauri, которая базируется в близлежащей Фаэнце, в своем заявлении отметила, что "очень обеспокоена событиями, разворачивающимися в последние часы во всем регионе Эмилия-Романья, где наводнения и проливные дожди причинили значительный ущерб".

"Завод команды в настоящее время не пострадал, и делается все возможное для обеспечения безопасности наших сотрудников и их семей", - говорится в заявлении.

В пострадавшем регионе, в 80 км к северо-западу от Имолы находится и завод Ferrari в Маранелло.

Во вторник трассу пришлось эвакуировать из-за опасений, что река Сантерно, протекающая рядом с комплексом Autodromo Enzo e Dino Ferrari, может выйти из берегов.

В среду персоналу "Формулы-1" было запрещено появляться на трассе, поскольку всю ночь продолжался сильный дождь.

Гран-при Эмилии-Романьи должен был стать шестой гонкой сезона и первой из трех, проводимых подряд в выходные дни: следующие заезды должны пройти в Монако и Испании.

"Формула-1" рассмотрит варианты переноса гонки, но обозреватели считают это маловероятным из-за плотного расписания последующих гонок.

Предполагалось, что в этом году "Формула-1" проведет 23 гонки, но отмена заезда в Имоле означает, что их будет 22, как и в прошлом году.

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