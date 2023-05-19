Запад договорился ужесточить санкции против России за вторжение в Украину

18 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Тотального эмбарго на российские алмазы Запад так и не ввел. Карьер "Алросы" в Якутии

Самые богатые и развитые демократические державы мира договорились ужесточить санкции против России за нападение на Украину. Страны "Большой семерки" на саммите в пятницу приняли декларацию об усилении давления на Кремль, в которую, однако, не попали наиболее радикальные предложения, включая тотальное торговое эмбарго.

Цель санкций - ограничить возможности Кремля продолжать вооруженную агрессию в Европе. Средства каждая страна выбирает отдельно, и потому заявления "Семерки" лишь определяют общее направление, а не конкретные санкции.

"Мы примем дополнительные меры для ограничения поставок в Россию всего, что имеет критическое значение для продолжения российской агрессии, включая оборудование и технологии, с помощью которых Россия восстанавливает мощь своей военной машины", - говорится в заявлении клуба G7.

В "Семерку", созданную для координации политики Запада после кризисов 1970-х годов, входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До аннексии Крыма в клуб входила и Россия, но ее выгнали, а место неформального восьмого члена занял Европейский союз как коллективный представитель 24 стран блока, не входящих в G7 напрямую.

Запад уже ввел всеобъемлющие финансовые и торговые санкции против России, и теперь сосредоточен на том, как они исполняются, а не на поиске новых ограничений. И США, и Япония, и Великобритания запретили практически всю торговлю с Кремлем, однако далеко не они были главным торговым партнером России до войны.

Эту позицию с большим отрывом занимал Евросоюз, и именно его торговые санкции наносят наибольший урон российской экономике. Однако и обратное верно, поэтому 27 стран ЕС действуют поступательно: эмбарго на нефтяной экспорт ввели лишь через год после начала войны, а запрета на импорт газа или алмазов до сих пор нет.

О том, что теперь наконец возьмутся за алмазы и газ, стали говорить перед нынешним саммитом "Семерки" в Хиросиме. Но в итоговом заявлении ни того, ни другого не оказалось. Как не попало туда и предложение ввести тотальное эмбарго на всю торговлю с Россией и делать из него исключения вместо нынешней системы отдельных запретов.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме

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Помимо общего направления санкционного давления - ужесточать, а не смягчать - в декларации говорится о намерении усилить борьбу с обходом уже введенных санкций, а также заявлена общая цель добиться еще большего сокращения доходов Кремля от экспорта энергоносителей, ядерного топлива и металлов.

Перед встречей конкретные шаги в этом направлении предприняла только Великобритания. Она запретила импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Правда, она их сейчас и не покупает, да и в прошлом году общий объем попавшей под новые санкции торговли с Россией не превысил 55 млн фунтов - дома некоторых олигархов в Лондоне стоят дороже.

В прошлом году Британия импортировала алмазов на 1,6 миллиарда долларов, из которых российские камни - лишь на 4 миллиона. Львиную долю алмазов британцы покупают в Бельгии, Израиле, Индии и США, приводит агентство Reuters данные Trade Data Monitor.

Медь в России Британия не покупала ни в прошлом, ни в позапрошлом году, алюминия в 2022-м ввезла всего на 35 млн долларов, никеля - на 28 млн.

Главный покупатель российского сырья на Западе - Евросоюз. Алмазы не исключение, их ведущий импортёр - Бельгия. Она резко против запрета, поэтому шансы на то, что алмазы попадут в 11-й пакет санкций ЕС, стремятся к нулю.