"Зерновая сделка" по экспорту украинского продовольствия продлена на два месяца

46 минут назад

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Автор фото, EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что "зерновая сделка" - соглашение о разблокировании черноморских портов Украины и экспорте сельхозпродукции из них - продлена на 60 дней.

Срок действия сделки после предыдущего продления истекал 18 мая. На новое продление до последнего момента не соглашалась Россия, выдвигая дополнительные требования. На каких условиях Москва согласилась продлить сделку, пока не сообщается.

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей, вкладу наших украинских друзей, решено продлить черноморскую зерновую сделку еще на два месяца", - цитирует Эрдогана агентство AFP.

МИД России подтвердил продление соглашения. "Продление зерновой сделки предоставляет шанс на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - цитирует ТАСС заявление МИДа.

Таким образом проход судов по специальному "зерновому коридору" в Черном море продолжится.

Первые переговоры о возобновлении поставок прошли в июле прошлого года, когда мировые цены на продовольствие значительно выросли из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла. С тех пор срок действия соглашения продлевался несколько раз.

Украина - один из крупнейших в мире поставщиков зерновых продуктов, однако они оказались блокированы российским флотом в хранилищах украинских черноморских портов вскоре после российского вторжения в феврале 2022-го.

Что такое "зерновое соглашение"

22 июля 2022 года Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна.

Украина подписала отдельный договор с Турцией и ООН и несет обязательства перед ними. Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.