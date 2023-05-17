Илон Маск сравнил Сороса со злодеем из "Людей Икс". Его обвинили в антисемитизме и поддержке теорий заговора

50 минут назад

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Автор фото, Reuters

Владельца социальной сети Twitter, космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla Илона Маска обвинили в антисемитизме из-за твитов о бизнесмене и филантропе Джордже Соросе. Но предприниматель заявил, что это его не смущает, и он будет продолжать писать резонансные посты в своей соцсети, даже если это принесет убытки его компании.

Во вторник владелец Twitter опубликовал твит, в котором говорилось, что Сорос, финансист-миллиардер, пожертвовавший десятки миллиардов долларов на благотворительность, напоминает ему Магнето - злодея еврейского происхождения из фантастических фильмов "Люди Икс".

Сорос родился в еврейской семье в Венгрии в 1930-х годах и пережил нацистскую оккупацию своей страны. Магнето из "Людей Икс", как рассказывают авторы этих фильмов, - из немецкой еврейской семьи и в детстве выжил в концентрационном лагере в Освенциме.

Маск не объяснил, почему именно Сорос вызывает у него такие ассоциации. Но учитывая, что сторонники теорий заговора ультраправых взглядов часто представляют Сороса злодеем и называют его ключевой фигурой некоего всемирного еврейского заговора, комментаторы обвинили Маска антисемитизме и пособничестве конспирологам.

Одним из пользователей, отреагировавших на пост Маска, был американский журналист Брайан Крассенштейн. Он написал, что Сорос "непрестанно подвергается нападкам за его благие намерения", на что Маск ответил: "Вы предполагаете, что это благие намерения. Они такими не являются. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество".

Учитывая, что у Маска почти 140 миллионов подписчиков в твиттере, у многих вызывает беспокойство подобные высказывания бизнесмена и последствия, к которым они могут привести.

"Крайне правые, в соответствии с антисемитским клише, часто называют Сороса источником мировых проблем. И тот факт, что Илон Маск, намеренно или нет, вторит этим идеям - сравнивая его с еврейским суперзлодеем, утверждая, что Сорос "ненавидит человечество" - не просто огорчительно, это опасно: это вдохновляет экстремистов, которые изобретают антиеврейские заговоры и пытаются атаковать Сороса и еврейские общины", - написал Джонатан Гринблатт, исполнительный директор еврейской правозащитной организации "Антидиффамационная лига".

Комментируя такую реакцию, Маск в интервью американской телекомпании CNBC заявил, что может говорить, что хочет, и не боится, что Twitter продолжает терять рекламу, приносящую основную часть дохода компании. "Я скажу то, что хочу сказать, и если последствием этого будет потеря денег, пусть будет так", - сказал миллиардер. Он добавил, что совсем не является антисемитом, назвав себя, наоборот, "просемитом".

Спор о Bellingcat

Через несколько часов после поста о Соросе Илон Маск разместил в твиттере еще один комментарий, который можно расценить как поддержку теорий заговора правого толка.

Подпись к фото, Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс

Он ответил "еще бы" на пост, в котором утверждается, что интернет-издание Bellingcat (объявлено в России "иноагентом" и "нежелательной организацией"), которое специализируется на расследованиях, - это "пропагандистский проект НАТО".

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"В просочившемся отчете для правительства Великобритании говорится: "Компания Bellingcat была несколько дискредитирована как из-за самого распространения дезинформации, так и из-за того, что была готова предоставлять отчеты для всех, кто готов платить", - гласил пост канадского писателя Аарона Матэ.

Комментируя его, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс ответил: "Когда это впервые стало достоянием гласности, я, само собой, был потрясен, поскольку это неверно описывает Bellingcat. Я спросил, на чем основывается это утверждение. Мне сообщили, что этот отчет составила сторонняя организация, взяв в его основу статью [российского государственного СМИ] Sputnik и утверждения российского журналиста".

Bellingcat известен своими расследованиями о вмешательствах Кремля и спецслужб в политические процессы других стран, о российской ЧВК "Вагнер", а также об отравлениях Навального и Скрипалей.

В 2020 году Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые следовали за политиком Алексеем Навальным в Томск, где он был, предположительно, отравлен "Новичком".

Bellingcat также расследовал, кто сбил самолет MH-17 над Донбассом.

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