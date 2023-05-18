Дело об обходе санкций: в США попали под суд россияне, пытавшиеся продать в Россию запчасти для самолетов

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

33 минуты назад

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Автор фото, Сергей Бобылев/ТАСС

Когда группа сотрудников ФБР явилась на минувшей неделе в сопровождении чинов местной полиции в квартиру № 4102, находящуюся в Третьей башне 45-этажного комплекса "Трамп-тауэрс" в фешенебельном майямском районе Санни-Айлс-Бич, их визит вызвал у прессы повышенный интерес.

Заголовок главной тамошней газеты назвал его "таинственным рейдом ФБР на русскую квартиру в "Трамп-тауэрс III", поскольку просторные апартаменты с тремя спальнями и таким же числом санузлов принадлежат российским предпринимателям Олегу Сергеевичу Пацуле и Арунде Константиновне Макеевой.

Комбинация имени Трампа и слова "русский" немедленно всколыхнула в памяти журналистов былое расследование версии о сговоре Трампа с Кремлем, длившееся почти три года и породившее в США тысячи статей и целую полку книг.

Одним из самых популярных доказательств смычки тогдашнего американского президента с Москвой было непропорционально большое количество русских жильцов в зданиях, носивших имя Трампа, но не обязательно ему принадлежавших.

Вот и комплекс "Трамп-тауэрс" в Майами был построен другими, а Трамп лишь продал им право назвать его своим именем, привлекающим жильцов из Латинской Америки, с Ближнего Востока и из России.

"Тайна" налета ФБР на квартиру № 4201 прояснилась на этой неделе, когда минюст США возвестил необычно длинным пресс-релизом об арестах группы граждан нескольких стран за нарушение экспортных законов и санкций.

В Аризоне, в частности, были арестованы россияне Василий Сергеевич Беседин и совладелец указанной квартиры Пацуля, купивший ее в 2013 году за 1,65 млн долларов на пару с Макеевой, которая по их делу не проходит.

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Пацуля же и Беседин привлечены в аризонском федеральном суде в Фениксе за преступный сговор с целью отмывания денег и нарушения экспортного законодательства, а конкретно санкций, наложенных на Россию после ее прошлогоднего вторжения в Украину.

За каждое из этих преступлений им грозит до 20 лет лишения свободы, но вероятность полного срока преувеличивать не следует.

Оба проживают в Майами и, видимо, привлечены в Аризоне, потому что пытались приобрести у тамошнего поставщика тормозные системы пассажирских самолетов и продать их российским авиакомпаниями, чьи названия в обвинительном документе закодированы, но в прессе упоминается "Россия".

В 2020 году флоридский банк, у которого Пацуля и Макеева взяли ипотечный кредит, судил их за невнесение платежей по задолженности, составлявшей в тот момент 975 тысяч долларов.

Конфликт был улажен, но из судебных документов трудно понять, как именно. В любом случае квартира пока принадлежит Пацуле, жена которого Рита Перейра отказалась отвечать на вопросы корреспондента "Майами геральд".

"Я не могу об этом говорить, - сказала женщина. - Адвокат не велел нам ни с кем разговаривать. Я понятия не имею, в чем дело". Ее муж пока находится в КПЗ в Фениксе.

Судя по тому, что в суде ему помогала по телефону русская переводчица Софья Велен, английский он знает так себе, хотя в уголовном деле обильно цитируется его деловая переписка с американскими поставщиками запчастей к самолетам.

Квартира в Санни-Айлс-Бич была куплена Пацулей и Макеевой на имя компании MIC P&I, LLC., которую прокуратура называет "пустышкой". Пацуля числится ее президентом, а Беседин иногда фигурирует в документах как ее вице-президент. Прокуратура утверждает, что у них были сообщники, но никого больше не привлекла.

Согласно 35-страничному обвинительному документу, Пацуля и Беседин получали заказы непосредственно от российских авиакомпаний, многие из которых находились под "украинскими" санкциями, закупали запчасти у американских поставщиков, пользуясь подставными компаниями и иностранными банками для маскировки истинных заказчиков и источников денег.

В сентябре 2022 года они якобы летали в Аризону и пытались приобрести подсанкционные тормозные системы у тамошнего поставщика авиационных запчастей.

В понедельник New York Times поместила пространную статью под заголовком "Несмотря на санкции, техника американского производства бурным потоком поступает к российским авиакомпаниям".

Статья начинается с упоминания о том, что августе прошлого года Пацуля послал одной российской авиакомпании, отрезанной от западной технологии и материалов, имейл с заманчивым предложением.

Он якобы вызывался обойти санкции через сеть компаний, находящихся во Флориде, Турции и России, и снабдить ее запчастями и электроникой, "в которых она отчаянно нуждается".

В обвинительном документе цитируется следующая фраза из этого первого делового предложения Пацули в обратном переводе с английского: "В свете санкций, наложенных на Российскую Федерацию, мы успешно решали стоявшие перед нами вызовы".

Выполняя заказы по крайней мере трех российских авиакомпаний, партнеры пытались приобрести в США дорогостоящие тормозные системы для авиалайнеров Boeing 737. Судя по суммам, упоминающимся в обвинительном заключении, ожидавшаяся прибыль от перепродажи их россиянам обещала надолго решить проблему покрытия ипотечного кредита Пацули.

В обход санкций

После российского вторжения в Украину, пишет New York Times, США в партнерстве с почти 40 другими государствами наложили на Россию санкции, в том числе ограничили ее доступ к оружию, микросхемам, узлам и деталям самолетов и другим товарам, "необходимым для подпитки ее экономики и ее войны".

Несмотря на это, согласно большому массиву данных российской таможни, полученному газетой, в прошлом году в страну были успешно доставлены тысячи партий запчастей на десятки миллионов долларов к самолетам российских авиакомпаний - от "Аэрофлота" до "Победы".

Если верить судебным документам, Пацуля и Беседин заверяли американских поставщиков, что конечным пользователем их товара будут, например, Мальдивы, а не Россия. Такими же методами пользуются негоцианты по всему свету, облепившие в последнее время внезапно открывшийся новый рынок запчастей.

Согласно данным российской таможни, в течение восьми месяцев 2022 года в Россию поступило более 5 тысяч партий самолетных запчастей - от элементарных шурупов до стартеров для авиационных двигателей компании Honeywell по цене 299 тысяч долларов штука.

За этот период в Россию были отправлены самолетные запчасти американского производства на 14,4 млн долларов, в том числе запчасти на 8,9 млн. долларов, изготовленные или запатентованные самолетостроительным гигантом Boeing. Все это было продано в третьи руки, но ушло в Россию.

Boeing заявил, что скрупулезно соблюдает режим санкций и в начале 2022 года прекратил поставку запчастей и техническую поддержку своим заказчикам в России. Сторонние наблюдатели не оспаривают его заверений и говорят, что запчасти, видимо, поступают в Россию из других источников, например, из запасов иностранных авиакомпаний или из ремонтных мастерских. Рано или поздно иссякнут и эти источники.

Уже сейчас, пишет New York Times, россияне отчасти держат свою гражданскую авиацию на плаву за счет раскулачивания части западных самолетов, застрявших в их аэропортах с началом украинской кампании.

До этого объем российского импорта самолетов и запчастей к ним составлял 3,45 млрд долларов в год, а сейчас сократился до примерно 286 млн, отмечает газета, ссылаясь на Observatory of Economic Complexity.