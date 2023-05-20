Укрощение быков по-индийски. Тамилам позволили сохранить обычай, который многие считают жестоким

час назад

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Автор фото, PANDIAN RANJITH

Верховный суд Индии поддержал закон штата Тамилнад на юге страны, разрешающий проведение фестивалей Джалликатту - индийского аналога боев с быками.

Это одно из самых популярных развлечений для мужчин в этом регионе, хотя и сопряженное с высоким риском для жизни.

Кроме того, Джалликатту считается одним из самых древних видов спорта, практикующихся в наши дни - ему более 2500 лет. В Тамилнаде фестиваль всегда был неотъемлемой частью праздника урожая Понгал.

Автор фото, J SURESH

С 2006 года под давлением активистов и защитников прав животных центральные власти Индии начали ужесточать правила Джалликатту, а в 2014-м Верховный суд полностью запретил его проведение.

Более двух лет жители штата выходили на протесты, заявляя, что укрощение быков - неотъемлемая часть тамильской культуры. Власти Тамилнада поддерживали население.

В 2017 году запрет был отменен с оговорками, а в 2019-м тамилы полностью вернулись к масштабным Джалликатту.

Автор фото, Getty Images

В отличие от испанской корриды индийские бои - бескровны, животное остается живым, против него нельзя применять никакой вид оружия.

При этом жертвы среди укротителей - обычное дело, правда, в связи с ужесточением правил техники безопасности таких случаев стало меньше.

В оригинальной версии Джалликатту в представлении принимают участие сразу несколько десятков укротителей.

Чтобы выиграть приз, им надо ухватиться за горб быка в тот момент, как его выпускают из загона, и провисеть на нем 15-20 метров.

Но зачастую можно повиснуть совсем не так, как планировал.

Автор фото, SURESH

За века существования традиции появилось несколько разновидностей боев. Например, во время Manju Virattu быка окружает толпа зрителей, пытающихся сорвать с рогов животного прикрепленные к ним призы - в основном предметы из золота и мешочки с монетами.

Такая разновидность забавы не столь аутентична, но пользуется большой популярностью.

Автор фото, J SURESH

Первые ряды зрителей нередко оказываются на земле. Не допустить травм или еще более серьезных последствий среди толпы - дело чести укротителя.

В индийском обществе укротители быков считаются людьми большого героизма.

Автор фото, J SURESH

Другая разновидность Джалликатту проходят иначе: зрители сидят на трибунах за ограждениями. Иногда на одной арене могут собраться десятки тысяч зрителей, и тогда главную угрозу для их безопасности представляют не быки, а потенциальная давка.

Автор фото, J SURESH

Автор фото, J SURESH

Укротитель, которому удается повалить быка на землю и удержать в таком положении несколько секунд, становится героем своей деревни и завидным женихом. Однако известны случаи, когда женщину предлагают победителю в качестве приза - без ее согласия. Центральные власти Индии называют это недопустимым, но не предпринимают никаких мер решительных мер.

Автор фото, J SURESH

Эта фотография (внизу) была сделана непосредственно перед представлением, но защитники прав животных говорят, что в загонах быки стоят в такой же тесноте.

Такие условия содержания губительны для животных, кроме того в ходе боев к ним применяются откровенно жестокие практики, в частности, tail-pulling - когда быка тянут за хвост. Это делается для того, чтобы разозлить быка.

Автор фото, J SURESH

Автор фото, J SURESH

Противники боев с быками рассказывают, что животных специально приводят в ярость еще до того, как выпустить на арену. Для этого нередко их насильно поят домашним алкоголем или кидают порошок чили в глаза, рот и уши быка.

Практикуется также щипать их за чувствительные места.

Призывы защитников животных сыграли в свое время большую роль в запрете на Джалликатту. В формулировке Верховного суда говорилось, что привлечение быков к спорту наносит им огромный физический и психологический вред.

Но сейчас, похоже, Верховный суд решил отдать дань традициям, поддержав власти штата Тамилнад в их желании проводить Джалликатту.