"Ролан Гаррос" впервые за 18 лет пройдет без Надаля. Он планирует уйти из тенниса после 2024 года

час назад

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Автор фото, Getty Images

В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") впервые с 2005 года пройдет без Рафаэля Надаля. В четверг испанец заявил, что вынужден сняться с турнира из-за травмы. Он также сказал, что планирует завершить теннисную карьеру после сезона 2024 года.

"Не я принимал решение, так решило мое тело, - сказал Надаль. - Следующий год, вероятно, будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться".

"Ролан Гаррос" - один из четырех турниров серии "Большого шлема", и Рафаэль Надаль является абсолютным его королем.

Он выигрывал турнир 14 раз, включая прошлый год. Всего на счету испанца 22 титула "Большого шлема": еще по два раза он выигрывал Australian Open и Уимблдон, и четыре раза - US Open.

"Ситуация с травмой, которую я получил в Австралии, развивалась не так, как мне хотелось бы. С тех пор мне пришлось от многого отказаться, и теперь "Ролан Гаррос" тоже невозможен. Вы можете представить, как это тяжело для меня, учитывая, что для меня значит этот турнир", - сказал Надаль журналистам.

По его словам, он не намерен возвращаться на корт в ближайшие несколько месяцев. С большой долей вероятности сезон-2023 можно считать для Надаля досрочно завершенным.

"Ролан Гаррос" пройдет в Париже 28 мая - 11 июня. В календаре этого года остаются еще два турнира "Большого шлема" - Уимблдон в июле и Открытый чемпионат США в сентябре.

Попытки продлить карьеру

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надаль повредил бедро во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в январе во время матча против американца Маккензи Макдональда

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Его дебют на грунтовых кортах Парижа, где он впоследствии выиграл 14 титулов, состоялся в 2005 году, но это произошло лишь с третьей попытки.

В 2003 и 2004 годах ему пришлось отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции из-за травм локтя и щиколотки соответственно.

После этого за 21 год своей спортивной карьеры Рафаэль Надаль всего трижды полностью пропускал турниры "Большого шлема" из-за травм, включая нынешний "Ролан Гаррос". Хотя травмы преследуют его постоянно.

Травму, которая сейчас мешает Надалю продолжить сезон, он получил в январе, в матче второго круга Australian Open против американца Маккензи Макдональда.

Врачи установили растяжение мышцы левого бедра, и с тех пор испанец не сыграл ни одного матча.

Летом Надалю исполнится 37 лет.

В 2021 году он вместе со своей командой и медиками принял решение пропустить летние Олимпийские игры в Токио, а также весь остаток сезона - Уимблдон и US Open. По его словам, это делалось для того, чтобы его спортивная карьера могла продлиться как можно дольше.

Но, как говорят специалисты, с возрастом восстанавливаться после травм становится все труднее.