Прокурор предложил оштрафовать Евгения Ройзмана, а не сажать в колонию

29 минут назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Прокурор запросил для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (в реестре "иноагентов") штраф в размере 260 тысяч рублей, а не срок в колонии, по уголовному делу о "дискредитации армии".

Ройзмана судят по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет.

Защита Ройзмана попросила суд оправдать его. Как заявил адвокат Владислав Идамжапов, обвинение нарушает закрепленную в Конституции свободу мысли и слова.

Уголовное дело против популярного екатеринбургского политика возбудили в августе прошлого года. Поводом стало выступление в YouTube в июле, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине.

Избирая меру пресечения, суд не стал отправлять его в СИЗО, запретив лишь определенные действия - посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

В четверг в суде допрашивали свидетелей. Сам Ройзман от дачи показаний отказался. "С вашего позволения - не буду", - сказал он судье.

Судья приобщил к делу несколько характеристик, которые дали на Ройзмана известные люди, но отказался при этом приобщать обращение певицы Аллы Пугачевой.

Судья заявил, что обращение Пугачевой является непроцессуальным (не оформлено по требованиям УПК), а Ройзман отметил, что поставит его "в рамочку и на стену повесит", передает издание E1.ru.

Судебный процесс по делу Ройзмана начался в Октябрьском суде Екатеринбурга в конце апреля.

Как писало екатеринбургское издание It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман "дискредитировал" российскую армию среди прочего тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z - "зигой".

Ройзман - популярный в Свердловской области политик, бывший глава Екатеринбурга (2013-2018 годы) и депутат Госдумы (2003-2007 годы).

После вторжения России в Украину Ройзман не стал покидать страну, при этом выступал против боевых действий и критиковал российские власти.

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