Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии

час назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Октябрьский суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману (объявлен российскими властями "иноагентом") штраф в 260 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал эфир в YouTube в июле прошлого года, в котором Ройзман говорил о войне против Украины.

"Такой приговор стал неожиданностью. Я считаю, что он оправдательный в нынешних условиях", - сказал Ройзман журналистам после оглашения решения суда (цитата по "Коммерсанту-Урал"). По его словам, защита не намерена обжаловать решение суда.

Ройзмана судили по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне прокурор попросил назначить Ройзману относительно мягкое наказание - штраф в размере 260 тысяч рублей. Такой штраф и назначил суд.

Ройзман, комментируя запрошенное прокурором наказание, сказал: "Все понимают, что я ни в чем не виноват и что я ничего плохого не сделал".

Защита Ройзмана просила суд оправдать его. Как подчеркивал адвокат Владислав Идамжапов, обвинение нарушает закрепленную в Конституции свободу мысли и слова.

Уголовное дело против популярного екатеринбургского политика возбудили в августе прошлого года. Поводом стал стрим в его YouTube-канале в начале июля, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине.

Избирая меру пресечения, суд не стал отправлять его в СИЗО, запретив лишь определенные действия - посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

Судебный процесс по делу Ройзмана начался в Октябрьском суде Екатеринбурга в конце апреля.

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Как писало екатеринбургское издание It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман "дискредитировал" российскую армию среди прочего тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z - "зигой".

В четверг в суде допрашивали свидетелей. Сам Ройзман от дачи показаний отказался. "С вашего позволения - не буду", - сказал он судье. Выступая с последним словом, Ройзман поблагодарил и перечислил писателей, музыкантов и ученых, выступивших в его поддержку.

В четверг судья приобщил к делу несколько характеристик, которые дали на Ройзмана известные люди, но отказался при этом приобщать обращение певицы Аллы Пугачевой. Судья заявил, что обращение Пугачевой является непроцессуальным (не оформлено по требованиям УПК), а Ройзман отметил, что поставит его "в рамочку и на стену повесит".

Ройзман - популярный в Свердловской области политик, бывший глава Екатеринбурга (2013-2018 годы) и депутат Госдумы (2003-2007 годы).

После вторжения России в Украину Ройзман не стал покидать страну, при этом выступал против боевых действий и критиковал российские власти. До уголовного дела на него трижды составляли административные протоколы о "дискредитации" армии.

После приговора Ройзман пообещал снова вести стримы.

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