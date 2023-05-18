Борьба с отрыжкой: в Шотландии начали измерять, сколько метана выделяют овцы при пищеварении

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Овец разводят во всех частях Соединенного Королевства, но особенно хорошо им подходит гористая местность Шотландии и Уэльса

Шотландские ученые первыми в Британии стали пользоваться специальным переносным оборудованием, чтобы измерить количество парниковых газов, выделяемых в атмосферу овцами.

Главным побочным продуктом разведения овец является метан, который составляет порядка 30% от всех загрязнителей атмосферы, влияющих на изменение климата. Он стоит на втором месте после двуокиси углерода.

Каждая овца выделяет в день примерно 30 литров метана, а учитывая, что в мире в настоящий момент существует порядка 1,3 млрд овец, эффект получается значительным.

Продукт пищеварения - и как его ограничить

Автор фото, KenCanning Подпись к фото, Если непосредственно на ферме измерить количество выделяемого овцой метана сравнительно несложно, то на пастбище - гораздо сложнее

Ни овцы, ни коровы, которые выделяют порядка 200 литров метана в день, с выбросами этого газа ничего поделать не могут, поскольку он является продуктом естественной кишечной ферментации, в ходе которой грубые волокна травы постепенно расщепляются на более простые молекулы, попадающие в кровеносную систему. Этот пищеварительный процесс характерен для всех жвачных животных, но далеко не все из них разводятся в таких огромных количествах, как овцы.

Большая часть пищеварительного метана выделяется в виде отрыжки, и лишь незначительная его часть выходит непосредственно с газами из кишечника.

Поскольку человечество пока не готово полностью отказаться ни от мяса, ни от овечьей шерсти, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу овечьего метана, есть три пути: вывести малоотрыгивающую породу овец, ввести в их корм травы, уменьшающие газовыделение, и попытаться изменить микрофлору в кишечнике животных.

По мнению профессора Филиппа Верко из Университета Западной Австралии, комбинация всех трех методов может уменьшить эмиссию метана в атмосферу на 40%.

Полезная диета

Автор фото, Kurt Stüber Подпись к фото, Травы семейства норичниковых уменьшают количество метана, выделяющегося у жвачных животных при пищеварении

Но чтобы уменьшить количество метана, его следует для начала измерить. Пионерами в этой области стали ученые из Новой Зеландии, которые придумали специальные накопительные камеры, снабженные отводными трубками, куда помещали овец, кормили их и замеряли газообразные отходы их пищеварения.

Исследования, проведенные в Новой Зеландии и Австралии, показали, что уменьшение отрыжки имеет множество положительных последствий: овцы становятся стройнее, едят меньше, а шерсти и мяса дают больше.

Пока что эти исследования еще не привели к полной переориентации животноводства, но аналогичные исследования ведутся в нескольких странах, включая Британию.

Теперь и Сельскохозяйственный колледж Шотландии (SRUC) решил использовать новозеландские накопительные камеры, чтобы определить, какие гены и какие корма приводят к высоким уровням выбросов.

Овцы с "нулевым выбросом"

Автор фото, Kint Tan,Elmwood College Подпись к фото, Одно из зданий SRUC. Колледж имеет филиалы по всей Шотландии

Исследователь Никола Ламбе из SRUC отметила, что хотя уменьшение выбросов парниковых газов является глобальным приоритетом, "в мире проводится не так уж много исследований для непосредственного решения этой проблемы животноводства".

"Это в значительной степени связано с трудностями точного замера потребления корма и выбросов парниковых газов для отдельных животных, особенно там, где они пасутся на пастбищах", - добавила она.

Английский фермер Роб Ходжкинс, который ежегодно выращивает порядка 2500 овец, одним из первых опробовал мобильную накопительную камеру, которую смонтировал на обычном сельскохозяйственном прицепе.

Он считает, что не за горами то время, когда покупатели в магазине смогут на упаковке с мясом прочитать, было ли оно получено от овцы с "нулевым выбросом углерода".

Автор фото, WWW.KEVINMILNERCOUNTRYSIDE.CO.UK Подпись к фото, Овца в мобильной накопительной камере

В апреле прошлого года британское правительство объявило о планах снабжать всех фермеров, разводящих крупный рогатый скот, специальными кормами, уменьшающими количество образовавшегося пищеварительного метана.

Ранее в этом году миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс инвестировал в австралийский стартап в области климатических технологий, который изучает различные способы снижения объемов метана, отрыгиваемого коровами.

Страной с самым большим поголовьем овец является Китай - на эту страну приходится порядка 43% от их общего числа в мире.