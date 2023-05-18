В Британии собирают крупнейший мире банк сканов человеческих органов в течение жизни. Это поможет узнать, как развиваются болезни

Фергус Уолш

Обозреватель Би-би-си по медицинским вопросам

22 минуты назад

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Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Фергус Уолш прошел сканирование глаз в рамках исследования UK Biobank

В Великобритании стартует крупнейший в мире проект по сканированию человеческого тела. Мозг и тела 60 тысяч добровольцев, уже проходивших эту процедуру, будут заново отсканированы для поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний.

Изучение того, как стареет организм, может помочь предсказать вероятность развития деменции или различных видов рака.

Исследование уже привело к созданию генетического теста для людей, родившихся с повышенным риском ишемической болезни сердца.

Я был в числе первой группы добровольцев, прошедших сканирование девять лет назад, и принимаю участие во втором исследовании.

Во этот раз будет сканировать будут все - от мозга до сердца, глаз и плотности костей.

Как и я, все добровольцы - участники проекта UK Biobank, а исследователи в более чем 90 странах используют эту базу данных для исследований в области здравоохранения.

Наличие двух наборов снимков МРТ с высоким разрешением и данных о плотности костной ткани тысяч людей, сделанных с разницей в несколько лет, может открыть огромные новые возможности для выявления и профилактики таких заболеваний, как деменция, рак и болезни сердца.

Руководитель проекта профессор Наоми Аллен сказала Би-би-си: "Исследователи смогут наблюдать за изменениями в органах по мере старения, что поможет разработать биомаркеры заболеваний, возможно, за много лет до появления симптомов и постановки клинического диагноза".

Подпись к фото, Исследование может помочь предсказать факторы, увеличивающие вероятность развития деменции

Кроме того, в ходе исследования будет получено множество других потенциальных результатов.

Так, оно может выявить, кто лучше реагирует на лечение и почему некоторые люди оказываются более устойчивыми к определенным заболеваниям, рассказал мне профессор Пол Мэтьюс, руководитель исследовательского центра UK Dementia Research в Имперском колледже Лондона и председатель рабочей группы по визуализации для UK Biobank.

Что такое UK Biobank?

Впервые запущенный в 2006 году, проект UK Biobank должен был стать наиболее полным исследованием здоровья нации.

В нем приняли участие полмиллиона взрослых, в том числе и я. Мы прошли медицинское обследование, ответили на вопросы о здоровье и образе жизни и сдали генетические образцы, которые будут храниться и изучаться в течение десятилетий.

У всех участников был секвенирован геном - вся их ДНК.

В 2014 году началась визуализационная часть проекта, в рамках которой проводится детальное сканирование мозга и остального тела.

Все собранные данные анонимны, и обычно участникам исследования ничего не сообщают о его подробностях и результатах в том, что связано лично с ними. Почему же они принимают в нем участие?

67-летняя Мэриан Килинг выразила это следующим образом: "В этом есть доля альтруизма, и это сродни донорству крови - ты делаешь это для своих ближних".

Другой доброволец Мэри Уилсон, 81 года, высказала аналогичную мысль: "Это поможет будущим поколениям и службе здравоохранения. Чем дольше ты можешь сохранять здоровье, тем лучше".

Подпись к фото, Детальные изображения органов добровольцев будут храниться для последующего анализа

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Существуют и другие биомедицинские базы данных, но они либо не такие обширные, как UK Biobank, либо существуют не так долго.

Проект уже используется в современной медицине.

Опубликовано более 7000 рецензируемых статей, причем почти треть из них - только в прошлом году, что демонстрирует его растущую с течением времени научную ценность.

В 2018 году исследователи разработали генетический тест для выявления людей, родившихся с повышенным риском ишемической болезни сердца, проанализировав данные геномов из UK Biobank.

"Если объединить все ваши генетические вариации по всему геному, каждая вариация имеет небольшой эффект, но в совокупности некоторые люди имеют довольно большой генетический риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или различных видов рака, о котором мы просто не знали раньше", - говорит профессор Аллен.

Профессор Пол Эллиотт, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения при Имперском колледже Лондона, считает, что огромная база сканов добровольцев позволит лучше понять, как человеческие гены и окружающая среда влияют на риск развития заболеваний.

"Проект опирается на способность Национальной службы здравоохранения следить, с согласия пациентов, за здоровьем через их медицинские карты. Это яркий пример преимуществ исследований, финансируемых государством", - сказал он.

По его словам, UK Biobank стал международным "золотым стандартом" для такого рода исследований.