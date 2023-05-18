13 человек погибли из-за наводнений в Италии, тысячи жителей эвакуированы

18 мая 2023, 18:59 GMT Обновлено 39 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Более 13 тыс. человек эвакуированы из своих домов

По меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тыс. были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений в Италии, где за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков.

Из за сильных ливней почти все реки между северо-восточным побережьем Римини и городом Болонья, которые находятся в 115 км друг от друга, вышли из берегов. Затоплены городские кварталы и сельскохозяйственные угодья, повреждено 400 дорог. Ночью произошло около 280 оползней, и было принято решение об эвакуации.

"Это были очень тяжелые 48 часов. Вода и грязь затопили всю нашу деревню", - рассказала 71-летняя Роберта Лаззарини.

В среду на ее дом в Боттегино-ди-Зокка к югу от Болоньи обрушился поток воды. Улицы, дома и сады были затоплены. Роберта говорит, что ей все еще страшно: "Я никогда не видела здесь ничего подобного. Мы оказались в доме как в ловушке и не знали, что делать. Я просто надеюсь, что это больше не повторится".

Пожарные помогли жителям покинуть свои дома. Одну 97-летнюю женщину вывезли прямо из ее спальни в резиновой лодке.

"Наша община разрушена, - посетовала дочь Роберты Инес, владелица местного кафе на центральной площади. - Мы чувствовали себя полностью отрезанными, изолированными, некоторым было очень страшно".

Автор фото, Victoria Nunn

"У нас и раньше бывали наводнения, но насколько я помню, такого сильного не было никогда, - рассказал 74-летний житель Болоньи по имени Ламиери, убирая грязь из подвала, где его сын хранит вещи для продажи в своем сувенирном магазине. - Улица превратилась в реку. Мы потеряли всё, что хранилось здесь внизу. Мы оцениваем этот ущерб в тысячи евро".

Антонио Франческо Риццуто, 55-летний адвокат, который живет у реки, был вынужден уехать во вторник вечером и сейчас живет у своей дочери в соседней деревне.

"Никто не ожидал таких масштабов, - сказал он. - Пока мы были в доме, уровень воды поднимался с каждой минутой. А когда вчера мы вернулись, наша гостиная была полностью затоплена. Нам придется выбросить большую часть мебели".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасательная операция в деревне Масса Ломбарда примерно в 10 км от Имолы

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Это лишь одна из многочисленных деревень в провинции Эмилия-Романья, затопленных водой не из рек, а каналов. В четверг к западу от Равенны была проведена дополнительная эвакуация из-за разлива реки Ламоне.

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации были задействованы вертолеты и надувные лодки, чтобы добраться до домов, со всех сторон окруженных водой.

Во многих районах уже начались масштабные очистительно-восстановительные работы. Власти заявили, что частично восстановлена подача электричества, но около 27 тыс. человек все еще остаются без света.

Сельскохозяйственная организация Coldiretti сообщила, что более 5 тыс. ферм оказались под водой, с утонувшими животными и затопленными десятками тысяч гектаров виноградников, плодовых деревьев, овощей и зерна.

Когда вода отступила, жителям пришлось убирать улицы, покрытые грязью и мусором.

Стефано Боначчини, глава региона Эмилия-Романья, сказал, что ущерб исчисляется миллиардами евро.

Ночью в городах к западу от Равенны было отдано распоряжение об эвакуации. Жителям Виллановы было дано указание перебираться на верхние этажи. Паводковые воды днем ранее обрушились на исторический центр Луго.

Гран-при "Формулы-1", который должен был пройти в предстоящие выходные в Имоле, в регионе Эмилия-Романья, был отменен из-за риска разлива близлежащей реки Сантерно. Во вторник многие участки вокруг трассы, используемые для парковки и наблюдения за гонкой, были затоплены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Исторический центр Луго - один из наиболее пострадавших от наводнения районов

К северу от Имолы, в Ферраре, в четверг должен состояться концерт Брюса Спрингстина. Около 50 тыс. поклонников купили билеты на это аншлаговое шоу.

Решение не отменять концерт подверглось критике - член местного совета Анна Феррарези обвинила власти в бездействии, несмотря на отчаянное положение тысяч человек в регионе.

Многие отмечают, что Италии нужен национальный план реагирования на последствия изменения климата.

Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что тропические климатические условия уже дошли до Италии: за 36 часов выпало 20 см осадков, а в некоторых районах - до 50 см.

"Почва, остающаяся сухой в течение длительного времени, в концу концов затвердеет, что резко ограничит ее способность поглощать воду", - сказал он.

По его словам, уже 40 лет не строились региональные плотины, и нужен новый подход к гидротехническому строительству.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони проведет кризисное совещание в следующий вторник.