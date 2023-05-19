В Хиросиме начинает работу саммит "Большой семерки". Тема войны в Украине - вновь одна из важнейших

36 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер Японии Фумио Кисида приветствует президента США Джо Байдена в мемориальном парке Хиросимы

В Японии начинается саммит "Большой семерки". Участники встречи начали его с посещения мемориального парка Хиросимы, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года.

Выбор Хиросимы для встречи лидеров G7 символичен и подчеркивает миротворческую тему этого саммита. К тому же Хиросима - родной город японского премьера Фумио Кисиды, принимающего гостей встречи.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В саммите принимает участие и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

На прошлом саммите в Баварии, открывшемся через четыре месяца после российского вторжения в Украину, тема этой войны доминировала, что вполне понятно.

Сейчас, почти год спустя, тема поддержки Украины в ее отпоре российской военной агрессии остается одной из важнейших.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал перекрыть лазейки для обхода введенных против России санкций

Лидеры G7 начинают свой саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ожидается, что международные санкции будут направлены против физических и юридических лиц не только в России, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии - против тех, кто в обход принятых ограничений занимается поставками санкционной продукции в Россию.

Великобритания и ЕС, в частности, заявили, что хотят ограничить торговлю российскими алмазами.

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Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель состоит в том, чтобы еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее способность вести войну.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы", - заявил Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите "Большой семерки", сообщил в четверг МИД Японии.

Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье, говорится в сообщении министерства.