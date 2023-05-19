Когда и где был первый поцелуй? Датские ученые установили, с какого времени люди научились целоваться в губы

56 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, University of Copenhagen/PA Подпись к фото, Эта глиняная табличка из древней Мосопотамии указывает, что поцелуй в губы являлся для жителей этих земель частью интимной близости

Согласно новым исследованиям, люди, состоявшие в романтических отношениях, начали целоваться в губы еще 4500 лет тому назад - то есть как минимум на тысячу лет раньше, чем считалось до сих пор. Также выяснилось, что эта традиция, скорее всего, пришла с Ближнего Востока, а не из Южной Азии, как полагали до сегодняшнего дня.

По словам ученых, впервые эта практика, похоже, появилась в обществе, населявшем территории между реками Тигр и Ефрат, которые раньше назывались Месопотамией, а ныне являются частью Ирака и Сирии.

Ранее считалось, что первыми целоваться в губы начали в Индии в 1500 году до нашей эры.

К новым выводам, опубликованным в журнале Science, ученых подтолкнули древние манускрипты из Месопотамии, которые ранее, по их словам, были изучены недостаточно тщательно.

Упоминания интимного поцелуя впервые встречаются в древних текстах, датированных 2500 годом до нашей эры.

По словам доктора истории из Университета Копенгагена Троелса Панка Арбёлля, эти тексты наносились на глиняные таблички, тысячи из которых сохранились до сегодняшнего дня.

Традиция дружеских или родственных поцелуев в лоб, щеку или руку существовала гораздо раньше и была распространена во многих культурах.

Но лишь в мосопотамских текстах говорится, что такие поцелуи в основном практиковались женатыми парами, однако они также допускались как демонстрация намерений влюбленного свободного человека.

По словам доктора Арбёлля, это не означает, однако, что интимные поцелуи придумали именно в Месопотамии. Вполне возможно, что туда они тоже пришли откуда-то еще, просто были описаны жителями именно этого региона.

"Многие тысячи этих глиняных табличек сохранились до наших дней, и в них есть наглядные примеры того, что в древности поцелуи считались частью романтической близости, точно так же, как поцелуи могли быть частью дружеских и семейных отношений, - говорит он. - Поэтому поцелуи не следует рассматривать как обычай, который возник исключительно в каком-то одном регионе и распространился оттуда, а скорее практиковался во многих древних культурах на протяжении нескольких тысячелетий".

Толчок для эпидемий?

Исследования также показывают, что традиция интимных поцелуев могла дать толчок распространению вируса герпеса и возбудителей дифтерии. Первые массовые случаи заболевания обеими болезнями совпадают по времени с появлением привычки целоваться в губы.

"Существует значительный объем медицинских текстов из Месопотамии, в части которых упоминается болезнь с симптомами, напоминающими вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1)", - говорит доктор Арбёлль, специализирующийся в области древней медицины.

По словам его коллеги доктора Софи Ланд Рассмуссен, новые выводы о практиках интимных отношений в древнем мире помогают не только лучше представить исторические события и социальные связи раннего периода. Они также дают представление о ранних механизмах передачи патогенов, что свою очередь поможет в исследованиях древних ДНК.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: