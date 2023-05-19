Убийство словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка заказала подруга влиятельного бизнесмена, решил суд

час назад

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Автор фото, Reuters

Суд в Словакии повторно оправдал влиятельного бизнесмена Мариана Коцнера: обвинение не смогло доказать его причастность к заказу и организации громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Куснировой. В 2018 году их застрелили в собственном доме в деревне Велка Мача, в 65 км восточнее Братиславы.

Заказчиком и организатором убийства была названа подруга Коцнера Алена Жужова, работавшая у бизнесмена переводчиком и проходившая по делу в качестве второго обвиняемого. Прокуратура требовала для Жужовой и Коцнера пожизненного заключения.

Как передает корреспондент Би-би-си в Праге, решение суда стало неожиданным, поскольку влиятельный в прошлом бизнесмен был признан невиновным, а тюремный срок получила его подруга. "Я этого совершенно не понимаю. Жужова признана виновной, а Коцнер ни в чем не виноват", - сказал отец Куцяка Йозеф словацкому изданию SME.

Три года назад Коцнер и Жужова уже оказывались на скамье подсудимых по тому же делу и были оправданы - однако Верховный суд Словакии отменил это решение и назначил повторное рассмотрение, которое в пятницу завершилось для Жужовой обвинительным приговором. Ей назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что именно она заказала убийство 27-летнего журналиста, в феврале 2018 года работавшего над сенсационным расследованием о деятельности итальянской мафии в Словакии и Европе в целом. В числе прочего репортер расследовал деятельность Коцнера, из-за чего бизнесмен ему угрожал.

Невеста Куцяка, по всей видимости, стала случайной жертвой, оказавшись вместе с ним в момент нападения.

Двое исполнителей убийства и посредник, обеспечивавший их связь с заказчиком, были осуждены и отбывают длительные сроки тюремного заключения.

Сам Коцнер - фигурант многочисленных коррупционных скандалов и уголовных дел о мошенничестве - был повторно оправдан, однако он все равно находится в тюрьме, но по другим обвинениям: за подделку финансовых документов на общую сумму в несколько миллионов евро.

Как и Жужова, он настаивает на своей невиновности. заявляя, что расследования Куцяка не несли для него никакой угрозы, а многочисленные конфликты с журналистами за последние три десятилетия никогда не перерастали в физическую плоскость.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Точная дата убийства неизвестна: тела Куцяка и его невесты были найдены лишь спустя несколько дней

Убийство журналиста спровоцировало в Словакии масштабные протесты, в результате которых в марте 2018 года правительство премьер-министра Роберта Фицо ушло в отставку.

Само расследование Куцяка о деятельности в Словакии итальянского мафиозного клана "Ндрангета" было опубликовано только после его смерти.

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