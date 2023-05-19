Greenpeace признали нежелательной организацией в России

час назад

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Автор фото, EPA

Генпрокуратура России объявила деятельность международной организации Greenpeace International нежелательной на территории страны.

В пресс-релизе ведомства сказано, что работа Greenpeace International "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а также "сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".

Би-би-си попросила Greenpeace о комментарии и ожидает ответа.

Экологи из Greenpeace International среди прочего "препятствуют осуществлению выгодных для России инфраструктурных и энергетических проектов", отмечают в прокуратуре, а с начала российского вторжения в Украину "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции" России и "ужесточению санкционных мер".

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории страны, а россиянам - участвовать в их работе. За участие в деятельности такой организации уголовная ответственность наступает уже после первого привлечения по административной статье.

За руководство и организацию деятельности нежелательной организации предусмотрены сроки от двух до шести лет колонии.

Российские власти за последний год сделали практически невозможной деятельность ряда экологических организаций.

В марте "иноагентом" был объявлен Всемирный фонд дикой природы (WWF) - крупная международная организация, которая многие годы сотрудничала в России с властями и госкомпаниями.

В апреле Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность норвежского экологического фонда "Беллона".

В начале января Русская служба Би-би-си подробно писала о том, с какими трудностями защитники природы сталкивались в военном 2022 году.

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Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева - о том, как российские власти борются с экологами:

"После начала полномасштабного вторжения в Украину государство стало "зачищать" поле любого активизма - это коснулось и сферы экологии.

За 2022 год многие защитники природы, а также экологические организации, подверглись преследованиям по разным поводам и получили статус "иноагентов". К весне 2023 года дело дошло до самых крупных и известных организаций - таких, как WWF, который был объявлен "иноагентом" и "Беллоны", которую российские власти назвали нежелательной организацией. И вот теперь такой же статус получил Greenpeace.

История работы этих трех крупных экологических организаций в России похожа - например, они все начали работать в СССР. Однако ситуация, в которой они оказались к маю 2023 года, отличается.

Директор WWF после того, как организация получила статус "иноагента", говорил в интервью Forbes о том, что продолжит работу. В телеграм-канале фонда появились плашки "Настоящий материал произведен" на видео с каланами и аистятами - но фонд продолжает рассказывать о своих проектах.

"Беллона" заранее, сразу после начала войны в Украине, заявила о том, что прекращает работу в России. После ухода из России "Беллона" открыла новый офис в Литве, откуда сотрудники, в том числе и переведенные из российских офисов, продолжают выпускать материалы по экологическим проблемам в России.

Greenpeace продолжал работать в России весь год. Это вызывало вопросы у отдельных активистов. Например, Аршак Макичян, который до этого проводил акции против изменения климата и в итоге был лишен российского гражданства вместе с семьей, призывал закрыть российский офис организации.

С другого фланга на Greenpeace нападали чиновники и депутаты, которые видели в ее работе "руку Запада". Собственно, примерно этим объяснила свое нынешнее решение и Генпрокуратура.

Разговаривая с Би-би-си в январе, эколог Евгений Симонов (также признан "иноагентом") связывал претензии властей к экологам в 2022 с санкциями - из-за них усугубляется борьба за ресурсы внутри страны. Возможно, проблема действительно в этом. Однако в любом случае политическая борьба вокруг крупных экологических организаций не отменяет работу защитников природы на местах - где все так же протекают нефтепроводы, вырубают леса или вымирают редкие виды рыб".

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