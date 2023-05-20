Бриттни Грайнер сыграла первый матч в НБА после российской тюрьмы

6 минут назад

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Автор фото, Reuters

Американская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер провела свой первый официальный матч в США после возвращения из российской тюрьмы.

Грайнер, осужденная в России по статье о контрабанде наркотиков, вернулась в США в декабре прошлого года - после того, как ее обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.

Матч в Лос-Анджелесе стал для Грайнер первым после почти двухлетнего перерыва.

В стартовом матче нового сезона женской НБА встретились "Лос-Анджелес Спаркс" и "Финикс Меркьюри", за который играет Бриттни Грайнер.

Встреча завершилась победой "Лос-Анджелес Спаркс" - со счетом 94:71. Бриттни Грайнер, несмотря на поражение своей команды, показала отличные результаты: она набрала 18 очков - больше всех в матче.

После первой четверти матча Грайнер сказала журналистам, что игра для нее идет хорошо и что она чувствует себя на площадке так же, как и раньше.

Болельщики встретили Бриттни Грайнер овациями. На матче присутствовала вице-президент США Камала Харрис. После матча она поблагодарила баскетболисток "Финикс Меркьюри" за то, что они поддерживали Грайнер во время ее заключения в России и после возвращения.

Автор фото, Getty Images

Тренер "Финикс Меркьюри" Ванесса Найгаард сказала, что этот день для ее команды "день радости".

"Весь прошлый сезон я начинала каждую пресс-конференцию с того, сколько дней прошло [с задержания Бриттни Грайнер]. И до того утра, пока нам не сообщили, что она едет домой, никто не думал, что это произойдет", - сказала Ванесса Найгаард.

Возвращение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы в США и на баскетбольную площадку она назвала чудом.

Задержание и приговор

Двукратная олимпийская чемпионка, игравшая в межсезонье за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, незадолго до начала российского вторжения в Украину. У нее обнаружили картриджи для вейпа, содержавшие медицинскую марихуану.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бриттни Грайнер (в последнем ряду) и другие баскетболистки "Финикс Меркури" с вице-президентом США Камалой Харрис

Грайнер были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти картриджы с собой по ошибке. В августе прошлого года Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии. В ноябре 2022 года спортсменку этапировали в колонию в Мордовии.

А в декабре Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби обменяли на приговоренного в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Бут и Грайнер перед обменом были помилованы. В феврале стало известно, что Бриттни Грайнер подписала новый контракт с "Финикс Меркури".

Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. Она двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. До ареста в России она играла в команде "Финикс Меркури", а в межсезонье, начиная с 2015 года, ездила в Россию - играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК.

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