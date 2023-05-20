Зеленский на саммите G7: обещания F-16 и встреча с премьером колеблющейся Индии

20 мая 2023, 19:04 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зеленский неожиданно прилетел на G7 в Хиросиму в субботу

Второй день саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме ознаменовался неожиданным приездом на него президента Украины Владимира Зеленского. Там ему удалось встретиться с несколькими мировыми лидерами, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который до сих пор отказывался осудить российскую агрессию против Украины.

В итоговом коммюнике саммита, которое было принято в субботу, содержался призыв к Пекину "надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины". Китай и Россия подвергли документ критике.

Для Зеленского поездка в Японию стала самой дальней за 15 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сообщения о том, что он может лично приехать в Хиросиму после посещения Саудовской Аравии, появились в пятницу, но украинская сторона их традиционно не подтверждала.

Приезд президента Украины на саммит совпал с решением Белого дома начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также позволить союзникам отправлять эти самолеты Киеву.

До сих пор президент США Джо Байден был против передачи F-16 Украине, ссылаясь на длительные сроки обучения пилотов, а также риск эскалации конфликта с Россией.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан настаивал на том, что в позиции США не произошло резкой смены курса, а решение было основано на "чрезвычайных обстоятельствах конфликта".

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Он добавил, что Украина обязалась не использовать американскую военную технику для поражения целей на территории России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также будем действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны", - сказал он.

После снятия вето со стороны США премьер-министр Британии Риши Сунак быстро объявил, что Лондон "будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы обеспечить Украине необходимый ей боевой воздушный потенциал".

Ранее на саммите Совета Европы Британия и Нидерланды договорились о создании коалиции для закупок истребителей для Украины.

Владимир Зеленский, долгие месяцы добивавшийся от союзников истребителей для защиты от российской агрессии, назвал решение США историческим.

Российская сторона в лице замглавы МИД России Александра Грушко заявила, что страны Запада "продолжают идти по пути эскалации конфликта", а министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя итоговое коммюнике саммита, заявил, что принятые там решения направлены на сдерживание России и Китая.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Макрон назвал посещение Зеленским саммита G7 переломным моментом. Ранее он заявил, что Франция готова обучать украинских пилотов на F-16

Страны, не осудившие Россию

Поездка на саммит G7 также дала Зеленскому возможность еще раз напомнить о своем мирном плане из 10 пунктов не только главам стран "семерки", но и приглашенных гостям - Индии и Бразилии, не присоединившимся к безоговорочному осуждению России.

В субботу Зеленский провел ряд двусторонних встреч - в частности, с премьер-министрами Британии и Италии Риши Сунаком и Джорджей Мелони, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также впервые с начала войны встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который по итогам встречи выразил Украине поддержку.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зеленский назвал встречу с Моди серьезным разговором

"Я очень хорошо понимаю вашу боль и боль граждан Украины", - сказал Моди. - Я могу заверить вас, что для решения этой проблемы Индия и я лично сделаем все, что в наших силах".

Встреча Зеленского с индийским лидером Нарендрой Моди стала первой после начала войны. В своем вечернем обращении в субботу Зеленский назвал ее "серьезным разговором".

"Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям. Обсудили поддержку в разминировании, укреплении нашей медицины", - добавил украинский президент.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои дипломатические источники, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планировал поговорить с Зеленским.

Ранее да Силва обвинял Запад в том, что тот поощряет войну путем поставок оружия Украине вместо того, чтобы добиваться мирных переговоров.

В ответ на это власти Украины пригласили да Силву посетить страну и своими глазами увидеть "истинные причины и всю суть российской агрессии".

Послание Китаю

На саммите G7 также обсуждался Китай и попытки Пекина использовать торговлю для давления на другие страны: участники саммита призвали китайские власти "играть по правилам".

Лидеры G7 также обратились к Китаю с призывом "надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины".

"Мы вновь самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права, в том числе Устава ООН. Бесчеловечная агрессия России представляет собой угрозу всему миру в нарушение фундаментальных норм, правил и принципов международного сообщества", - говорится в итоговом коммюнике.

Пекин подверг его резкой критике. "G7 настаивают на том, чтобы манипулировать вопросами, связанными с Китаем, очерняя и нападая на него", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Саммит "Большой семерки" закончится в воскресенье, и ожидается, что в этот день на нем выступят президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению, которое, как считают многие эксперты, может оказаться поворотным моментом войны и изменить линии фронта, которые не меняются уже много месяцев.

Ранее в интервью западным журналистам Зеленский говорил, что украинские военные, прошедшие подготовку с военными НАТО, полностью готовы, но армия все еще ждет дополнительных поставок вооружения от союзников.

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